La Diputació impulsa una xarxa de col·laboració públic-privada per a retenir el talent jove junt amb l’IVAJ i Labora

El projecte fomenta la comunicació, col·laboració i cooperació entre institucions, ens públics i empreses per a donar una major qualitat, visibilitat i abast a les actuacions en favor dels joves

Els interessats a beneficiar-se d’aquesta iniciativa que cerca crear nous espais generadors d’oportunitats, siguen joves o institucions, poden inscriure’s a través de la pàgina web redtalentojoven.es

La Diputació, juntament amb el Institut Valéncia de la Joventut (IVAJ) i Labora, el Servei Valencià d´Ocupació i Formació del Consell, engega la Xarxa Valenciana per la Retenció del Talent Jove amb l’objectiu de millorar la qualitat, visibilitat i abast de les actuacions realitzades per a la gestió, retenció i impuls de les potencialitats dels joves valencians. La iniciativa reforça la comunicació, col·laboració i cooperació entre entitats i organitzacions públiques i privades.

En paraules del diputat de Projectes Europeus, Bartolomé Nofuentes, aquesta Xarxa “va a facilitar que la gent jove de la província de València tinga moltes més oportunitats, molta més preparació i, sobretot, que aquells projectes que estan en els calaixos de les cases i administracions puguen convertir-se en realitat”. Nofuentes ha presentat el projecte en la corporació provincial al costat del director general de l’IVAJ, Jesús Martí, i el secretari autonòmic d’Ocupació i director general de LABORA, Enric Nomdedéu.

Des de l’àrea de Projectes Europeus i Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació de Valéncia s’ha impulsat la creació d’aquesta Xarxa a causa de les dificultats per les quals travessen els joves per a aconseguir una oportunitat laboral i la necessitat de recolzar-los per al desenvolupament de totes les seues capacitats i talent.

Ens col·laboradors

Més de 25 ajuntaments de la província s’han sumat d’inici a aquesta Xarxa que compta també amb més de 15 entitats i organitzacions públiques i privades, entre elles la Fundació València Activa, la Mancomunidad del Alto Turia o la pròpia corporació provincial, al costat d’empreses com Iberdrola i Heineken*.

El director general de LABORA, Enric Nomdedéu, destaca que aquesta Xarxa ha de “assegurar que la marxa de joves a l’estranger siga vista com una oportunitat i no com una necessitat”. Per la seua banda, el director general de l’IVAJ, Jesús Martí, considera que aquest projecte és “l’únic mecanisme actual de funcionament per a coordinar la multitud d’experiències” que hi ha en les diferents entitats, institucions i empreses i la concreció de les quals “era necessària”.

Els interessats a beneficiar-se de la Xarxa, siguen joves o entitats públiques o privades que desitgen sumar-se al projecte, poden inscriure’s a través de la web redtalentojoven.es.

La Diputació pionera

Gràcies a aquesta nova Xarxa, s’ha potenciat el programa pioner de Gestió del Talent de la Diputació, basat en el disseny de mesures concretes de formació integrada per a joves de la província de València, tant al llarg del seu procés d’aprenentatge acadèmic com una vegada finalitzats els seus estudis i s’enfronten al món laboral. Se cerca, en definitiva, en oferir múltiples oportunitats que permetran impulsar a la joventut, la qual cosa repercutirà en el teixit social mitjançant una millor i major prestació de serveis als ciutadans.

Per a aconseguir l’objectiu de forma eficaç i garantir l’èxit és necessari conjuminar esforços, i aquesta és la missió de la Xarxa Valenciana per la Retenció del Talent. Les iniciatives individuals són necessàries en uns primers moments però requereixen d’una coordinació i aposta global, que es pretén aconseguir amb aquesta gestió conjunta de les polítiques socials, implicant a entitats públiques i privades, amb la finalitat de generar oportunitats laborals de qualitat entre els joves.