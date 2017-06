La Diputació incrementa un 39% la partida destinada a la conservació de carreteres

El contracte, que és a punt d’adjudicar-se, contempla un període de 36 mesos, per un import global de 34.607.745,83 euros, a raó de 11.535.915,27 euros a l’any, la qual cosa per a una xarxa de 1.800 quilòmetres de vies i que suposa més del 50% de l’extensió de les carreteres en la província, ix a una mitjana de més de 6.300 euros per quilòmetre. En paraules del president de la Diputació, Jorge Rodríguez, “és una de les majors inversions en conservació de carreteres realitzada per una administració pública”, ha afirmat el president.

Per al responsable de l’àrea de Carreteres i Infraestructures de la Diputació de València, el diputat Pablo Seguí, aquest elevat import reflecteix la prioritat que des de la Diputació es dóna a “un servei que és en última instància el que ens permet assegurar que les carreteres puguen utilitzar-se en condicions de normalitat en tot tipus de situacions, fins i tot en situacions climatològiques adverses, com els temporals que habitualment patim en les comarques valencianes”.

Entre les tasques més freqüents en matèria de conservació s’inclouen les actuacions de senyalització en la xarxa viària provincial, la neteja de cunetes, el reforç dels ferms que presenten un mal estat i la substitució i renovació d’elements de contenció en mal estat o que puguen resultar perillosos per als usuaris de les carreteres, en aquest cas molt especialment per a aquells que circulen amb moto.

Pablo Seguí ha recordat que “no és tan important fer noves carreteres com consolidar i conservar la xarxa existent, seguint les directrius que ens marca la Unió Europea en matèria de xarxes d’infraestructures”.

El nou plec inclou altres modificacions destacables, com el fet que per primera vegada es presente com un contracte de serveis i no d’obra, a fi d’ajustar-ho legalment a la veritable finalitat de la prestació. Així mateix, s’introdueix l’excepció que un mateix licitador no podrà resultar adjudicatari de més d’un lot, corresponent aquests lots a cadascuna de les demarcacions.

Es consolida el canvi en el model de gestió

Amb aquest nou contracte, la Diputació de València consolida el canvi de model en la gestió de l’àrea de Carreteres, iniciat fa un any i mig i centrat “a prioritzar aquelles xicotetes obres que milloren la qualitat de vida dels ciutadans i milloren la seua seguretat, abans que grans obres faraòniques”, ha recordat el president.

Aquesta aposta queda reflectida en la distribució actual del pressupost de Carreteres que, dotat amb prop de 30 milions d’euros, destina ara mateix més d’un 35% a actuacions de conservació i destina la resta a executar inversions de millora de la seguretat vial, com a eliminació de punts negres, millora d’accessos i renovació de la senyalització, així com actuacions que potencien altres tipus de mobilitat, més sostenibles. En aquest segon apartat s’emmarca el Pla de Mobilitat per a Vianants i Ciclistes, una ambiciosa aposta presentada fa uns dies i que contempla 97 actuacions en 102 municipis i sobre una superfície de 132 quilòmetres, amb la intenció de connectar persones i municipis.

Pressupost de Conservació per Demarcacions (anual)

Demarcació de Villar del Arzobispo…………………………………………………. 1.826.917,00 €

Demarcació de Bétera-Serra………………………………………………………….. 1.975.652,85 €

Demarcació d’Utiel-Requena………………………………………………………… 1.877.480,38 €

Demarcació de Buñol…………………………………………………………………….. 2.011.416,80 €

Demarcació d’Alzira…………………………………………………………………….. 1.829.277,49 €

Demarcació de L’Alcúdia de Crespins……………………………………………… 2.015.170,15 €

TOTAL…………………………………………………………………………………………. 11.535.915,27 €