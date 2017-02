La Diputació inverteix 60.500 euros per millorar la seguretat i accessibilitat de la Llar dels Jubilats de Llombai

L’alcalde, Anselmo Cardona, assegura que les instal·lacions s’han quedat “molt antigues i requereixen de diverses intervencions per a adaptar-la a la normativa actual i assegurar el seu ús en les millors condicions”

L’Àrea de Benestar Social de la Diputació de València ha destinat en 2016 un total de 490.000 euros a la millora dels centres socials de 17 municipis valencians

La Diputació de València, a través de l’Àrea de Benestar Social que dirigeix Mercedes Berenguer, ha concedit una subvenció de 60.500 euros a l’Ajuntament de Llombai per a la rehabilitació de la sala multiusos i de la coberta de la Llar dels Jubilats. L’alcalde de Llombai, Anselmo Cardona, ha explicat que aquests diners permetran dur a terme diverses actuacions en matèria de seguretat i accessibilitat que resulten completament necessàries però que el consistori no és capaç d’assumir amb els seus propis mitjans.

La Llar dels Jubilats de Llombai es troba en un edifici de dues altures, la planta baixa de les quals compta amb un gran saló amb aforament per a més d’un centenar de persones, que en altre moment va albergar el cinema de la localitat, i amb un bar. El seu propietari original va deixar en herència l’immoble a l’ajuntament amb la condició expressa que es destinara “a l’ús i gaudi de les persones majors”, convertint-se d’aquesta manera en l’actual punt de trobada i seu de l’associació de jubilats de la localitat.

Malgrat que la planta superior de l’immoble va ser rehabilitada en 2014, també amb una ajuda de la Corporació provincial, per a crear en ella nous espais i instal·lacions, el gruix de l’activitat se segueix desenvolupant en el saló multiusos de la planta baixa. L’alcalde apunta que aquesta zona “s’ha quedat molt antiga i requereix de diverses intervencions, que permeten adaptar-la a l’actual normativa en matèria de seguretat i accessibilitat i assegurar que es puga utilitzar en les millors condicions”.

En concret, Anselmo Cardona explica que “és necessari canviar el sòl de la sala multiusos per un altre que compte amb un revestiment antilliscant, substituir les portes d’emergència i rebaixar els graons d’origen que existeixen en les zones de pas”. Així mateix, el projecte contempla una intervenció en la coberta de l’edifici, en la qual s’han detectat desperfectes i goteres, que és necessari reparar per a evitar danys en les instal·lacions de la planta superior.

500.000 euros per a millores en centres socials

L’actuació de Llombai és una de les 17 obres que han obtingut finançament especial de la Diputació de València per a dur a terme obres en d’altres centres socials. En total, la corporació que presideix Jorge Rodríguez ha destinat 490.000 euros per a millorar les instal·lacions de residències, centres de dia, llars del jubilat i altres dependències que, en paraules del president, “ajuden directament a les persones o bé serveixen com a lloc de trobada i socialització”.

Per la seua banda, la diputada de Benestar Social, Mercedes Berenguer, ha explicat que “aquestes millores en més d’una quinzena de municipis serveixen per a resoldre reivindicacions en alguns casos històriques, i totes tenen en comú que van en benefici de col·lectius de persones majors, amb algun tipus de dependència o socialment desfavorides”.