La Diputació inverteix en dos anys més de 500.000 euros en el municipi de Manuel

El president de la Diputació de València visita les obres realitzades en Manuel a través dels diferents plans d’inversió de la Corporació provincial

Jorge Rodríguez: “Amb les inversions real itzades durant aquest temps hem ajudat a millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Manuel”

09/05/2017.El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha visitat aquest dimarts les diferents actuacions realitzades en el municipi de Manuel, en les quals la institució provincial ha invertit més de 500.000 euros a través dels diferents plans d’inversió de la Corporació.

Un exemple és la pista coberta del poliesportiu de Manuel, realitzada a través d’un pla d’instal·lacions esportives, projecte en el qual s’han invertit 143.000 euros i que ha permès fer realitat una antiga reivindicació de les entitats esportives locals.

Rodríguez, acompanyat per l’alcalde de Manuel, Josep Antoni Pastor, i pels diputats Pablo Seguí i Ivan Martí, ha assenyalat que “del que es tracta en últim terme és que les inversions que es facen siguen útils per a la ciutadania”, al que ha afegit que “amb les inversions realitzades en aquests dos anys hem ajudat als veïns de Manuel a viure millor”.

Per la seua banda, l’alcalde del municipi ha mostrat la seua satisfacció perquè aquesta instal·lació siga hui una realitat per al municipi, ja que “no serà una construcció solament per al club de bàsquet, sinó que vindrà a complementar totes les que tenim al voltant de la festa i la cultura”, ha assegurat el regidor de Manuel, qui ha afegit que aquesta pista suposa una motivació perquè l’equip de bàsquet seguisca creixent.

Mig milió d’euros d’inversió a Manuel

A més de la visita a les instal·lacions de la pista coberta del poliesportiu, Rodríguez ha pogut conéixer els avanços de les obres en la plaça La Riba, realitzades amb el Pla d’Infraestructures Financerament Sostenibles, així com la recuperació de la via fèrria amb el Pla Provincial d’Obres i Serveis. Tots dos projectes tenen com a finalitat proporcionar als habitants del municipi de nous espais de convivència, dirigits al seu ús i gaudi.

“El que hem anat constatant en aquestes visites és que eixos diners sí que ha complit amb eixe objectiu d’ajudar a la gent a viure millor que és en últim terme el que intenta la Diputació de València”, ha indicat el president de la Corporació provincial. Per la seua banda, l’alcalde de Manuel ha assenyalat que “amb la plaça s’ha recuperat un espai cultural que estava en l’imaginari de la gent, mentre que la via fèrria volem convertir-la en una gran zona verda i d’esbarjo perquè la puga gaudir la gent del poble.

En concret, Manuel ha rebut al voltant de 500.000 euros en ajudes de la Diputació de València: 170.000 euros del Pla d’Inversions Sostenibles (PIFS); 114.000 euros del Pla d’Obres i Serveis (PPOS); 26.645 euros del Pla de Camins i Vials, 143.000 euros a través d’un pla d’instal·lacions esportives per a la construcció de la pista coberta del poliesportiu i 5.111 euros del Pla d’Ocupació. A tot açò cal sumar els prop de 100.000 euros que Manuel rebrà el Fondo de Cooperació Municipal.

Més de 21 milions d’euros per a la Ribera Alta

El president de la institució provincial ha destacat que en els dos anys des que va arribar el nou equip de Govern a la Diputació de València s’ha invertit en la Ribera Alta al voltant de 21 milions d’euros, distribuïts entre els aproximadament 10 milions d’euros que han arribat a la comarca a través del PIFS, els cinc milions dels PPOS i altres cinc milions d’euros del Fons de Cooperació Municipal, aportat a parts iguals per la Generalitat i la Diputació.

“El que ara hem volgut és que puguem disposar d’un Fons de Cooperació, que permetrà que els alcaldes i alcaldesses puguen destinar-ho a allò que consideren prioritari”, ha assegurat Jorge Rodríguez. Una iniciativa més que se sumisca a un dels eixos estratègics del nou equip de Govern de la institució provincial, consistent a reforçar l’autonomia dels municipis perquè siguen els propis ajuntaments els que decidisquen en quins projectes es destinen els fons i inversions procedents de la institució provincial.