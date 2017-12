La Diputació invertirà 35 milions d’euros en 3 anys en conservació per a tenir unes carreteres més segures

• El president, Jorge Rodríguez, i el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, han presentat els nous contractes de Conservació i Manteniment amb un increment del 40% en el pressupost

• La partida anual passa de 8,5 a 11,5 milions d’euros i cadascuna de les 6 demarcacions de la xarxa provincial ha sigut adjudicada a una empresa diferent

04/desembre/2017. El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, han presentat aquest dilluns els nous contractes de Conservació i Manteniment de la xarxa viària provincial per als pròxims tres anys. En eixe període 2018-2020, la Diputació invertirà prop de 35 milions d’euros en aquestes millores bàsiques en els 1.800 quilòmetres de vies que recorren els municipis valencians, amb l’objectiu que els habitants de totes les comarques puguen tenir unes carreteres més segures.

El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, ha destacat “el canvi de paradigma que ha fixat la seguretat com a prioritat de l’àrea de Carreteres, apostant per mantenir en les millors condicions possibles les vies ja existents i actuant en aquelles en les quals hi ha punts de conflicte amb una elevada accidentabilitat, abans que embarcar-se en projectes faraònics que després és molt complicat executar”. La implicació en la conservació de les carreteres de la província es tradueix en “una inversió de més de 6.000 euros per cadascun dels 1.800 quilòmetres d’una xarxa equivalent a la distància que separa València i Amsterdam”.

El reflex d’aquest full de ruta marcat per Rodríguez i el titular de Carreteres, Pablo Seguí, és l’increment de 3 milions d’euros anuals en aquestes inversions en manteniment i conservació, passant de 8,5 a 11,5 milions en cada exercici. “Les decisions polítiques han d’anar acompanyades sempre d’uns recursos pressupostaris que servisquen per a engegar les iniciatives, i açò és el que mostra aquest pla trianual que pretén reforçar la seguretat tant en les carreteres com en els accessos als municipis, en la línia de millorar la qualitat de vida de les persones”, ha assenyalat el president de la Diputació.

Rodríguez ha tornat a destacar eixa “política de llums llargues que va més enllà del període de mandat d’un equip de govern i cerca plans i mesures que milloren la qualitat de vida de les persones a curt, mitjà i llarg termini, com ja va succeir amb el Pla de Vies per a Vianants i Ciclistes que en un horitzó de 8 anys preveu crear una xarxa de 132 quilòmetres de vies segures per a ciclistes i vianants, amb una inversió de 40 milions d’euros”.

L’acte ha comptat amb l’assistència, entre uns altres, del cap de la Demarcació de Carreteres de l’Estat, Ismael Ferrer, i el subdirector general de Mobilitat, Josep Llin, a més dels responsables de les sis empreses adjudicatàries del servei. Tant Ferrer com Llin han coincidit a l’hora de destacar el “encert de la Diputació prioritzant aquesta conservació que repercuteix en la seguretat vial i manté en el millor estat possible carreteres molt freqüentades pels ciutadans i amb un important valor paisatgístic”.

La “era de la conservació” en carreteres

El diputat de Carreteres, Pablo Seguí, ha presentat als nous contractistes que cobriran el servei de manteniment de la xarxa viària provincial durant els pròxims tres anys. La UTE Ferrovial Servicios-OCIDE s’encarregarà de la demarcació de Villar del Arzobispo, amb un import de 1.826.917 euros anuals (5.480.751 euros en total) per a cobrir les millores necessàries en les carreteres de los Serranos, el Rincón de Ademuz i els municipis de Casinos, Domeño i Llíria, del Camp de Turia.

L’empresa BECSA cobrirà el manteniment de la demarcació Bétera- Serra, amb un pressupost total per als tres anys de 5.926.958 euros que millorarà les carreteres del Camp de Turia, el Camp de Morvedre, l’Horta Nord i la major part de l’Horta Sud. La UTE JOCA-Postigo s’encarregarà de la demarcació Utiel-Requena, amb una inversió de 5.632.441 euros que arribaran a les comarques de Requena-Utiel i el Valle de Ayora-Cofrentes.

Per a la demarcació de Buñol l’adjudicatària és Los Serranos, que amb un pressupost de 6.034.250 euros donarà servei en la comarca de la Hoya de Buñol i els municipis de Loriguilla, Picassent, Alcàsser, Turis, Real, Montroy, Montserrat, Millares i Cortes de Pallás. Una altra UTE, la de CIVINED-Aguas, Caminos i Puentes (Bertolín), donarà servei a la Ribera Alta, La Ribera Baixa i Silla, amb un pressupost de 5.487.832 euros per a la demarcació d’Alzira. I, finalment, la UTE EDIFESA-Construccions i Obras Llorente (Pavasal) s’encarregarà de la demarcació de l’Alcúdia de Crespins, amb 6.045.510 euros per a la conservació de carreteres en les comarques de La Costera, La Canal de Navarrés, La Vall d’Albaida i La Safor.

Seguí ha parlat de “l’era de la conservació en les carreteres valencianes”, que se centrarà en actuacions com a sots, desnivells, reducció de la perillositat en corbes, glorietes, rotondes, millora del ferm i la visibilitat, adequació d’accessos a municipis i creació d’una xarxa de vies per a vianants i ciclistes, “en resposta als nous usuaris d’una xarxa que ha d’atendre les necessitats del segle XXI”.