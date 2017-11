La Diputació invertirà 4 milions en un pla contra la sequera per a millorar l’eficiència en el subministrament de l’aigua

Jorge Rodríguez impulsa aquest pla bianual després de conéixer l’informe de la CHJ que deixa en prealerta les conques del Xúquer i el Túria. L’objectiu és que l’aigua dels aqüífers no es perda pel camí

La corporació preveu encarregar a Egevasa l’engegada d’un programa que baralla l’estiu de 2018 com a data d’inici de les obres en la xarxa d’aigua potable de diferents municipis valencians

16/11/2017.La Comunitat Valenciana afronta el tercer any hidrològic consecutiu de sequera, la qual cosa es tradueix, a València, en una situació de prealerta en el Xúquer i el Túria, que reguen gran part de municipis de la província. La resposta de la Diputació de València és un pla bianual contra la sequera que pretén millorar l’eficiència en la xarxa de distribució de l’aigua en els municipis, impulsat pel president, Jorge Rodríguez, que considera molt important que “l’aigua no es perda pel camí que recorre dels aqüífers a les aixetes de les nostres cases”.

Rodríguez ha avançat l’engegada d’aquest pla en la seua visita al Tribunal de les Aigües, on després de guardar un minut de silenci en protesta per l’assassinat de la xiqueta Maya Larissa a Alzira, ha assistit a la sessió setmanal de la institució de justícia més antiga d’Europa. El president de la Diputació s’ha mostrat orgullós de poder presenciar una de les sessions d’aquest tribunal, declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat, “un lloc idoni per anunciar la nostra implicació amb l’ús eficient de l’aigua, un recurs imprescindible del que hem d’estar sempre atents”.

Encara que aquesta sequera afecta principalment als usos agrícoles de l’aigua, el president de la Diputació considera que els sistemes de proveïment d’aigua potable han d’estar “en les millors condicions”, amb la finalitat “d’aprofitar al màxim els recursos hídrics disponibles”. Per a açò, la corporació provincial destinarà en els pròxims dos anys 4 milions d’euros que s’invertiran en obres de millora d’infraestructures hidràuliques en els municipis valencians.

Des de la Diputació es preveu encarregar la gestió i engegada d’aquest pla contra la sequera a Egevasa, l’empresa amb majoria de capital públic que forma part de l’àrea que dirigeix Voro Femenía. La corporació provincial revisarà les sol·licituds i projectes presentats pels municipis i una comissió tècnica decidirà la viabilitat i la prioritat dels mateixos. Egevasa s’encarregarà de completar el procés amb l’execució de les obres de millora de les xarxes de proveïment d’aigua dels municipis, activitat a la qual es dedica.

En paraules de Jorge Rodríguez, “des de les administracions públiques hem de donar resposta a temes que ens preocupen a totes i tots, com és l’actual situació de sequera”. Per a açò, la Diputació de València “estudiarà de quina manera l’aigua que extraiem dels aqüífers arriba on ha d’arribar i no es perd pel camí”, explica Rodríguez, que destaca la importància de l’eficiència en la xarxa d’aigua potable, que es tractarà de reforçar amb “obres de millora en les xarxes de proveïment dels municipis que ho precisen”.

Col·laboració amb el Tribunal de les Aigües

La Diputació de València, a través de la seua impremta, col·labora amb el Tribunal de les Aigües editant els seus fullets turístics, així com els llibrets dirigits a visites d’escolars i turistes, que es reparteixen cada dijous enfront de la Porta dels Apòstols de la Catedral de València. En ells s’explica el funcionament del Tribunal i es destaquen els valors i principis que li han valgut el respecte de la societat valenciana, com l’oralitat, la rapidesa i l’economia de recursos.

La impremta provincial ha publicat fullets en castellà, valencià, anglès, italià, a més de les novetats en idiomes asiàtics, com el xinès, el japonès i el coreà, una idea que va sorgir després de constatar l’alta quantitat de visitants procedents d’aquests països. De fet, el Museu Nacional Xinès de l’Aigua vol dedicar un capítol a aquesta institució valenciana. Així mateix, el Tribunal de les Aigües va rebre recentment la visita de la televisió japonesa, interessant-se per la seua activitat i història.

D’altra banda, els llibrets dirigits a visitants i col·legis s’han editat en castellà, valencià, anglès i francès. Una col·laboració que s’inscriu en l’aposta de la corporació provincial per la promoció dels elements identitaris i de la cultura pròpia, com és el cas d’aquest tribunal mil·lenari, la institució de justícia més antiga d’Europa.