La Diputació porta a Brussel·les el seu Pla de Mobilitat per a Vianants i Ciclistes per optar a finançament europeu

La concessió d’ajudes europees abreujaria els terminis d’execució d’un ambiciós pla de reforç de la seguretat vial que preveu 97 actuacions en 102 municipis, sobre una superfície de 132 quilòmetres

El diputat de Projectes Europeus, Bartolomé Nofuentes, estableix els primers contactes a Europa, com a pas previ a la presentació del pla per part del president i el diputat de Carreteres

15/06/2017.El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, i el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, van avançar durant la recent presentació del Pla de Mobilitat per a Vianants i Ciclistes que el projecte s’exposaria a Europa per optar a noves vies de finançament que abreugen els terminis fixats amb el pressupost de l’àrea de Carreteres.

Amb una inversió propera als 40 milions d’euros i 97 actuacions en 102 municipis, aquest pla de millora de la seguretat vial que connecta municipis i persones contempla uns terminis d’execució en l’horitzó 2025, amb una primera fase de 36 actuacions completades, amb incidència en totes les comarques, al llarg de la present legislatura.

La importància de la iniciativa ha portat a Rodríguez i Seguí a implicar en la mateixa a l’àrea de Projectes Europeus que dirigeix Bartolomé Nofuentes, ja que “en la mesura que aconseguim finançament per altres vies, les actuacions projectades es podran executar en menys temps i els ciutadans veuran reforçada la seguretat en eixos trajectes curts entre municipis, o entre municipis i polígons, urbanitzacions i càmpings, que poden fer-se a peu o bicicleta”, ha explicat el titular de Carreteres.

En opinió de Nofuentes, qui ha establit els primers contactes a Europa, com a pas previ a la presentació oficial per part del president, Jorge Rodríguez, i el titular de Carreteres, Pablo Seguí, “aquest tipus de propostes solen comptar amb el reconeixement i el suport de la Unió Europea, ja que té un component important de protecció del medi ambient, en incentivar la mobilitat sostenible, a més de la millora de la seguretat vial”.

Tot esperant trobar noves vies de finançament, l’àrea de Carreteres continua amb pas ferm el seu full de ruta per a tenir acabades en 2019 les 36 actuacions previstes per a eixa data, algunes d’elles ja en servei en municipis com Rafelguaraf, Riba-roja, Llíria o el Mareny.