La Diputació posa a disposició del Consell el seu pla d’acció per a reforçar la seguretat dels ciclistes

El president, Jorge Rodríguez, i el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, participen en la reunió convocada per Ximo Puig en el Palau per a cercar solucions al repunt de la sinistralitat en les carreteres

L’àrea que dirigeix Seguí porta un any treballant en el diagnòstic dels trams de la xarxa de carreteres provincial freqüentats per ciclistes i els punts de major accidentalitat

En paraules de Jorge Rodríguez, “aquesta és una mostra més de la col·laboració entre institucions amb la qual pretenem arribar a més ciutadans i donar resposta als seus problemes”. “La Diputació porta treballant en temes de seguretat vial en la seua xarxa de carreteres des de l’inici de la legislatura, com un dels pilars de l’acció de l’àrea que dirigeix Pablo Seguí al costat del manteniment i conservació de les vies, que també té un component important de seguretat”.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat la importància d’un col·lectiu que compta amb més de 12.000 federats entre llicències de ciclisme i triatló i prop de 400 clubs donats d’alta, i ha fixat com a objectiu “generar un cercle de seguretat per a tots els ciclistes”, ja que “la bicicleta ha vingut per a quedar-se i convertir-se en un vehicle clau en la mobilitat dels ciutadans”.

Sensibilitat especial amb els ciclistes

Per la seua banda, el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, ha destacat la “sensibilitat especial” que des de l’àrea de Carreteres de la Corporació provincial s’està tenint amb els ciclistes esportius, que són els que circulen pels vorals de les carreteres, especialment els caps de setmana. Seguí ha explicat que el diagnòstic de la Diputació alerta de 18 trams especialment perillosos per als ciclistes, entre els quals es troben, entre uns altres, el tram de la A-7 de Massamagrell a Náquera, el trajecte Godella-Torres-Torres i la connexió València-Náquera, per Moncada.

Com a resposta a l’existència d’eixos punts conflictius per a la seguretat vial, la Diputació de València ha iniciat un pla d’acció per a reforçar la protecció dels ciclistes en la seua xarxa de carreteres, que s’estén al llarg d’1.800 quilòmetres. Entre les mesures contemplades en el pla d’acció, destaquen l’ampliació de vorals, sempre que siga possible, moderar la velocitat dels vehicles, especialment els caps de setmana, i una bona senyalització en tots els trams amb presència de ciclistes. Aquestes propostes seran part de la base del pla de xoc encarregat pel cap del Consell a tots els actors, tant institucionals com del col·lectiu ciclista, que es redactarà en un termini de 30 dies.

Tant Rodríguez com Seguí, que la passada setmana van presentar el Pla de Mobilitat per a Vianants i Ciclistes, una ambiciosa iniciativa amb 40 milions d’euros d’inversió i 97 actuacions en 132 quilòmetres de vies que connectaran municipis i persones, han coincidit a l’hora de destacar les aportacions de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, amb la qual treballaran, així com amb les associacions i col·lectius per a incloure en els projectes de seguretat vial de la Diputació les propostes que siguen necessàries.