La Diputació presenta a alcaldes i regidors els detalls del pla de manteniment en 44 escoles

El president, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta, Mª Josep Amigó i el conseller Vicent Marzà, acompanyats per la diputada Mercedes Berenguer, expliquen un programa que invertirà 7 milions d’euros

Rodríguez: “Amb aquest pla es reforça la col·laboració amb el Consell per la qual sempre apostem, ajudem als ajuntaments a resoldre problemes de les seues escoles i arribem a totes les comarques”

Amigó: “Malgrat no tindre la competència directa, l’ensenyament públic i de qualitat és una prioritat per a aquesta institució i seguirem col·laborant en tot el que estiga al nostre abast”

Aquesta partida podrà destinar-se a obres de manteniment en 44 centres educatius, algunes d’elles reivindicacions històriques que no havien pogut ser ateses fins avui amb fons públics. Aquestes actuacions, que es realitzaran en totes les comarques valencianes, beneficiaran als 14.000 alumnes que estudien en aquestes escoles dels municipis valencians.

En paraules del president de la Diputació, Jorge Rodríguez, “aquest pla reflecteix la intenció d’aquest equip de govern de canviar el paradigma de les relacions asimètriques entre les institucions, passant de la confrontació a la cooperació, que en aquest cas beneficia a 44 comunitats educatives”.

Rodríguez ha deixat clar que aquest programa de manteniment d’escoles “no és una acció aïllada, sinó una continuació de la col·laboració amb la Conselleria d’Educació en el programa Xarxa Llibres, amb el qual s’ha fet possible que les famílies que ho desitgen tinguen gratis els llibres de text, o la Primavera Educativa”, en la línia d’enteniment entre la Diputació de València i la Generalitat que ha marcat aquests dos primers anys de legislatura.

En la mateixa línia s’ha expressat la vicepresidenta, Mª Josep Amigó, en assenyalar que la Diputació “comparteix la lletra i l’esperit del Pacte del Botànic”. En el cas concret d’aquest Pla de Manteniment d’Escoles, Amigó ha afegit que “malgrat no tenir la competència directa, l’ensenyament públic i de qualitat és una prioritat per a aquesta institució i tractem de col·laborar en el que està al nostre abast”.

En aquest sentit, la vicepresidenta ha detallat que “hi ha moltes necessitats en els col·legis valencians i a l’hora d’afrontar aquest pla havíem de prioritzar, allò en el que els polítics no tenen res a dir. Per açò hem seguit els criteris objectius que han aportat els tècnics de la Conselleria d’Educació”.

Amb la inversió de 7 milions d’euros de la Diputació de València, els tècnics de la Conselleria que dirigeix Vicent Marzà van elaborar un informe amb els centres educatius de les comarques que necessitaven amb urgència el canvi de portes i finestres. “No hem pogut arribar a tots en aquest primer programa de manteniment, però aquest pla naix amb voluntat de continuïtat”, ha conclòs Amigó.

Una “mirada col·lectiva”

La diputada de Benestar Social i Educació, Mercedes Berenguer, ha reforçat aquest esperit col·laboratiu entre institucions i aquesta vocació de servei a les persones que és l’eix principal de l’acció de la Corporació provincial. “Malgrat no tindre competències en matèria educativa, la nostra responsabilitat és tractar de resoldre els problemes que ens plantegen alcaldes i regidors”, ha assenyalat Berenguer.

La diputada d’Educació ha resolt, junt als tècnics de la seua àrea, els dubtes dels alcaldes, alcaldesses i edils que s’han donat cita aquest dijous en el Pati de la Scala de la Corporació provincial. Mercedes Berenguer i els tècnics han explicat la selecció de les actuacions, els detalls de les obres, que tenen com a objectiu millorar l’eficiència energètica dels centres, així com el mecanisme per a engegar els processos i els terminis d’execució i recepció de les ajudes, que oscil·len entre els 85.000 i els 230.000 euros segons les condicions i les necessitats de cada centre educatiu.

Per la seua banda, el conseller d’Educació, Vicent Marzà, ha cridat l’atenció sobre “la mirada col·lectiva sobre una mateixa necessitat”, com en aquest cas les millores en col·legis públics d’Infantil i Primària, i ha instat a “posar en el centre a la ciutadania, siga quina siga l’administració que ha de donar resposta a aquesta necessitat”.

Marzà ha matisat que aquest pla inversor de la Diputació, al marge de les rehabilitacions integrals i els nous centres en els quals treballa la Conselleria, “dóna resposta als problemes de falta de manteniment que ens hem trobat en molts centres escolars, així com a la falta de recursos dels ajuntaments a l’hora de resoldre aquestos problemes”.