La Diputació presenta la 10K Fem València com a plataforma per a projectar el ‘running’ femení

La carrera, patrocinada per la corporació provincial, se celebrarà el pròxim 5 de març amb motiu del Dia Internacional de la Dona

Donarà inici al projecte ‘L’esport per nosaltres’, un any d’activitats esportives per les comarques valencianes per a promoure l’esport femeníI

sabel García: “La 10K constitueix una veritable porta d’entrada a l’esport per a moltes dones, ja que només un 17% d’elles practica habitualment esport”

“La 10K s’ha constituït en una veritable porta d’entrada a l’esport per a moltes dones”, ha assenyalat la diputada d’Esports, Igualtat i Joventut, Isabel García, qui ha participat en la presentació de la prova de la present edició. Al costat d’ella, la regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, Maria Teresa Girau, i la presidenta de Nosotras Deportistas i directora de la 10K Fem, Maravillas Aparicio.

Entre les novetats d’enguany, alguns canvis en el recorregut, com és la reducció del traçat per l’avinguda del Port. De moment hi ha 1.000 inscrites, encara que des de l’organització s’espera que la xifra es duplique en les pròximes setmanes. De totes elles, un 40% ho fa per primera vegada, la qual cosa segons Maravillas Aparicio “és una dada molt bona que anima al fet que cada vegada més dones practiquen esport”.

La carrera, organitzada per Nosotras Deportistas i patrocinada per la Diputació de València, amb la col·laboració de diverses entitats públiques i privades, està dirigida a totes les afeccionades al running que vulguen celebrar el Dia Internacional de la Dona des de l’àmbit esportiu, aprofitant l’ocasió per a sumar cada vegada a més dones a la pràctica de l’esport.

La directora de la carrera, Maravillas Aparicio, parla del ‘efecte 10K’, que es produeix en creuar la meta i donar-se un compte que amb preparació tot és possible: “L’esport és també un procés de desenvolupament personal, que va des de l’impossible fins a ‘ho he aconseguit”, ha assenyalat. Per la seua banda, Maria Teresa Girau ha destacat la necessitat que la pràctica esportiva arribe també a les dones i que València s’implique en açò: “La ciutat ha de ser l’aparador per a visibilitzar l’esport femení”.

Les inscripcions a la prova estan obertes, i es poden realitzar de manera presencial en els centres El Corte Inglés de Pintor Sorolla, Nuevo Centro i Avinguda de França a València o via telemàtica, en la pròpia web de la carrera i en la plataforma d’inscripcions www.sportmaniacs.com.

‘L’esport per nosaltres’

La 10K Fem València servirà com a punt de partida del projecte ‘L’esport per nosaltres’, anunciat durant la presentació de la carrera. Es tracta d’una iniciativa que cerca portar la pràctica esportiva femenina a totes les comarques valencianes, amb l’organització d’activitats esportives que promoguen la pràctica de l’esport entre les dones.

“La bretxa en aquest àmbit és immensa. Mentre que el 82,44% dels homes practiquen esport, tan solament ho fa el 17,56% de les dones”, ha assenyalat la diputada Isabel García. La intenció és reduir aquestes diferències a través de l’organització d’actuacions en les principals localitats de la província, amb jornades en les quals s’incloguen activitats i conferències en les quals l’esport i la dona siguen l’eix principal.

Així mateix, ‘L’esport per nosaltres’, que estarà impulsat per la Diputació de València i Nosotras Deportistas, amb la participació de l’Ajuntament de València, fomentarà la Igualtat de gènere, així com la ruptura d’estereotips, creant un nexe d’unió entre totes les dones que practiquen esport i vinculant a totes les localitats de la província de València. Un any d’activitats el punt culminant de les quals serà l’edició de la 10K Fem 2018.