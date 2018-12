La Diputació presenta ‘Mundo Obrero’ al Teatre Principal amb Alberto San Juan i Luis Bermejo

Connect on Linked in

L’àrea de Teatres de la corporació provincial programa per als dies 7, 8 i 9 de desembre una història d’amor i lluita social

Santiago Auserón ha participat en la composició musical de l’espectacle que recorre moments decisius de la memòria espanyola

La diputació de València ha programat ‘Mundo Obrero’, de Alberto San Juan, per als dies 7, 8 i 9 de desembre al Teatre Principal de València. ‘Mundo Obrero’ és una història d’amor. El relat compta amb Pilar i Luis (Pilar Gómez i Luis Bermejo, respectivament), dues persones enamorades que lluitaran pel seu amor malgrat la dificultat del moment social en què viuen, i que recorreran juntes diversos episodis de la història d’Espanya. Es tracta d’un muntatge produït per Teatro Español i Teatro del Barrio que pretén llançar una mirada al nostre passat més recent.

“Seguim apostant per una línia de cogestió de les arts escèniques junt amb l’Institut Valencià de Cultura. Amb aquestes actuacions tanquem el programa de col·laboració durant 2018, que va incloure la coproducció ‘d’Els Nostres’ i la participació en el Festival Sagunt a Escena”, apunta la diputada de Teatres, Rosa Pérez Garijo.

Del moviment obrer a la mobilització social

La narració d’aquesta història comença en l’avinguda del Paral·lel de Barcelona durant els anys 20 i avança fins als nostres dies. La lluita de la classe treballadora, del camp i la ciutat, l’extermini de la guerra, la fi de la dictadura nacional i la permanent i perseguida mobilització social en la Transició o la fi del moviment obrer prenen protagonisme en escena al llarg dels 85 minuts en què Pilar i Luis romanen junts enfront de tot.

L’actor i director de ‘Mundo Obrero’, Alberto San Juan, mostra el seu permanent compromís social amb l’actualitat espanyola. “Aquesta vegada he procurat avançar en el concepte d’espectacle i ser més auster amb les dades històriques. Em fixe menys en personatges reals i em pare més en persones corrents”, assenyala San Juan. Cansat que “això que diuen la història oficial semble el fruit d’acords institucionals presos entre uns quants homes importants, si el món ha avançat és per la gent comú que va lluitar als moviments socials”.

Lola Botello, Pilar Gómez i Luis Bermejo, actors amb una àmplia experiència en cine, televisió i teatre, acompanyen a San Juan mateix en aquesta obra durant els tres dies que romandrà al Teatre Principal de València. La primera de les sessions serà hui (20.00 hores), i continuarà demà (20.00 hores) i diumenge (18.00 hores).

Una creació musical

El relat col·loca a la música al mateix nivell que la resta dels elements participants, i és que Santiago Auserón, músic i compositor de dilatada trajectòria en el panorama nacional, ha participat en la composició artística i musical de ‘Mundo Obrero’. “Un compositor que coneix el patrimoni musical, cosa important per a una obra com aquesta, que transcorre en distintes èpoques. I, a més de ser un gran compositor, és un extraordinari narrador. Per la suma d’aquests elements, era l’autor idoni per a les cançons de ‘Mundo Obrero’”, anticipa San Juan, il·lusionat per la col·laboració del músic.