La Diputació promou la gestió forestal sostenible amb un nou cicle de jornades formatives comarcals

Les sessions sobre ‘Gestió forestal sostenible com a motor de l’economia rural’ es celebraran a 5 municipis des del 5 de desembre fins el 16 de gener

Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació: “Hem invertit més de 3,5 milions d’euros en ajudes municipals fonamentals per a la prevenció d’incendis, la creació de llocs de treball i la millora de l’economia rural”

Josep Bort, diputat de Medi Ambient: “Necessitem municipis empoderats en la gestió forestal per a caminar cap a un territori més equilibrat a nivell poblacional i més sostenible”

La promoció de les polítiques de gestió forestal sostenible i la seua importància per a la conservació i la millora dels ecosistemes forestals és l’objectiu del nou cicle de jornades comarcals que desenvoluparà l’àrea de Medi Ambient de la Diputació a cinc municipis de les comarques de València. Així ho han assenyalat la vicepresidenta de la institució, Maria Josep Amigó, i el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, els qui han subratllat també “el compromís ferm de la Diputació amb els valors ambientals”.

La vicepresidenta ha indicat durant la presentació d’aquesta nova ruta de sessions comarcals que “invertir en els valors ambientals com la biodiversitat, la regulació hídrica o la lluita contra l’erosió del sol és fonamental per al futur dels nostres pobles i ciutats”. Segons ha explicat Maria Josep Amigó, “la Diputació ha invertit més de 3,5 milions d’euros en ajudes municipals per a realitzar tasques de manteniment de camins, treballs silvícoles i tallafocs, que són fonamentals per a la prevenció d’incendis, la creació de llocs de treball i la millora de l’economia rural”.

El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha assenyalat per la seua banda que “el bon resultat de les jornades sobre el Pacte de les Alcaldies ens ha encoratjat a realitzar aquestes cinc jornades comarcals que es celebraran a municipis amb una massa forestal molt important, perquè necessitem municipis empoderats en la gestió forestal per a caminar cap a un territori més equilibrat a nivell poblacional i més sostenible”.

Es tracta, com ha afirmat el diputat, d’una iniciativa que “contempla la gestió forestal sostenible d’una manera interdisciplinària, tant per la seua vessant ambiental com per la econòmica i social”. Josep Bort ha indicat a més que les jornades estan enfocades cap a la idiosincràsia i circumstàncies concretes dels municipis on tindran lloc. El diputat ha recordat també que “hem d’actuar en la prevenció d’incendis forestals, i alhora combatre la despoblació, i en aquest sentit, la gestió forestal sostenible és necessària”.

Aquestes jornades permetran l’anàlisi de la situació actual del sector forestal a les comarques que es visitaran, la caracterització del territori, i també el paper que tenen la societat civil i les empreses en la dinamització i gestió d’aquests recursos. A més, es presentaran les distintes línies d’ajudes municipals de la Diputació per a la gestió forestal sostenible, la millora d’aquests ecosistemes i la protecció contra incendis forestals.

El cicle de sessions formatives i divulgatives arrancarà el proper 5 de desembre a Villar de l’Arzobispo, i continuarà als municipis de Requena el 12/12, a Llutxent el 19/12, a La Font de la Figuera el 9/1, i conclourà el 16 de gener al municipi de Serra. Els encontres estan dirigits als responsables i tècnics municipals, així com als col·lectius civils interessats i tota la ciutadania.

3,5 milions en ajudes a la gestió forestal sostenible

Des del llançament de la primera línia d’ajudes municipals per a la gestió forestal sostenible en 2017, la Diputació ha destinat 3.570.000 d’euros a la preservació dels ecosistemes forestals de les comarques de València. Aquestes inversions faciliten als municipis la realització de treballs silvícoles a les masses forestals dels seus termes municipals, així com també el manteniment de camins, l’adquisició de maquinària i la millora de la xarxa de senders i d’àrees recreatives.

La primera convocatòria de subvencions forestals va comptar amb un pressupost d’1.570.000 euros. Aquest primer pla va beneficiar a 75 municipis de menys de 20.000 habitants i una superfície forestal de més de 25 hectàrees, i també a 27 municipis que ja comptaven amb un pla local de prevenció d’incendis aprovat. Al 2018, el segon programa d’ajudes ha comptat amb un pressupost de 2 milions d’euros. Aquests fons s’han destinat a 77 municipis del primer grup, i a altres 31 localitats del segon tipus.