La Diputació promou un estudi per conèixer l’impacte econòmic de les Falles

Maria Josep Amigó: «Resulta necessari conèixer els aspectes clau de la festa per a que les administracions i els diferents sectors econòmics puguem orientar els nostres esforços i inversions»

El treball, coordinat per equips tècnics de l’IVIE i l’Oficina PATECO-Comerç i Territori, permetrà aprofitar millor les oportunitats generades per aquesta manifestació festiva

14/febrer/2017. La Diputació de València, en col·laboració amb la regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, va a promoure la realització d’un estudi per conèixer l’impacte econòmic de les Falles a la ciutat de València i els municipis de les comarques valencianes. En concret, la corporació provincial aportarà una dotació de 40.000 euros per a l’execució de la proposta tècnica i econòmica, mentre que el Consistori de València finançarà altres 14.000 euros d’un projecte que compta amb la coordinació d’un equip tècnic de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, a través de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), i l’Oficina PATECO-Comerç i Territori, pertanyent al Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana.

La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, ha incidit en que la importància de les Falles «transcendeix del purament festiu, tenint importants repercussions en l’àmbit cultural, social i econòmic. Es pot parlar fins i tot d’una indústria fallera, ja que d’aquesta activitat depenen nombrosos sectors productius», ha destacat. És per això, «resulta necessari conèixer en profunditat els aspectes clau de la festa per a que les administracions públiques puguem orientar els nostres esforços i inversions i, a la vegada, els diferents sectors econòmics puguen dinamitzar les seues actuacions en favor d’un millor aprofitament de les oportunitats que proporciona aquesta manifestació festiva», ha indicat.

Per la seu part, el regidor de Cultura Festiva a l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha ressaltat que les Falles de València «són l’expressió viva i popular d’un poble», a més de constituir «la més important celebració de caràcter festiu que es realitza a la ciutat». En aquest sentit, Fuset ha advocat per impulsar «un conjunt d’estudis que dimensionen i avaluen el seu impacte, confiant la seua realització a entitats i organitzacions de reconegut prestigi en l’àmbit tècnic i acadèmic», ha insistit.

L’estudi, el més ambiciós d’entre els realitzats fins el moment, s’emmarca dintre del pla estratègic de les Falles impulsat pel mateix Pere Fuset, amb el propòsit d’estimar l’impacte real de la festa en els àmbits econòmic, social, turístic i mediambiental, així com analitzar els beneficis econòmics adreçats a aquesta manifestació festiva. Per a l’obtenció dels resultats, la proposta metodològica considerarà la celebració de les Falles 2017, quantificant la despesa econòmica associada a l’activitat fallera –i per tant el seu impacte econòmic– generat en l’exercici faller 2016-2017.

Quant a l’àmbit territorial, s’analitzarà la ciutat de València, en ser aquesta la que concentra la major activitat fallera, així com un conjunt de ciutats de la resta de les comarques valencianes amb presència de Falles (Alzira, Gandia, Sagunt, Sueca, Torrent i Xàtiva) representatives de l’activitat fallera, per a les que s’oferirà informació particularitzada.

La dimensió de l’estudi suposa un repte metodològic de certa magnitud, que exigirà el desenvolupament d’una investigació que combine tant un enfocament quantitatiu com qualitatiu.

En concret, s’ha realitzat una primera identificació de 43 sectors econòmics directament involucrats en la festa, que inclouen a artistes fallers, bandes de música, indumentària, floristeria, pirotècnia i hostaleria, entre d’altres.

La finalització de l’estudi permetrà disposar de dades fefaents en relació a la despesa efectuada per part de les comissions falleres, pels mateixos fallers i falleres, els mitjans de comunicació, les administracions públiques i disposar de la distribució d’aquestes despeses d’acord amb els diferents conceptes o partides, entre d’altres conceptes.