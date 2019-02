La Diputació rep el premi de ‘Protecció de Dades 2018” per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Connect on Linked in

L’àrea de Modernització de la Diputació ha obtingut el premi de Protecció de Dades 2018, ‘Bones pràctiques en privacitat i protecció de dades personals sobre iniciatives per adaptar-se al Reglament europeu de Protecció de Dades’ que atorga l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació: “Aquest reconeixement posa en valor la tasca realitzada per part de tots els treballadors i totes les treballadores que conformen l’àrea de Modernització”

Iván Martí, diputat de Modernització: “Aquest reconeixement és un impuls en la implantació i assessorament als municipis en tot el que respecta a la privacitat i la protecció de dades”

L’àrea de Modernització de la Diputació de València, encapçalada pel diputat Iván Martí, ha obtingut el premi de Protecció de Dades 2018, ‘Bones pràctiques en privacitat i protecció de dades personals sobre iniciatives per adaptar-se al Reglament europeu de Protecció de Dades’ que atorga l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, pel seu projecte d’assistència a les entitats locals per al compliment de la normativa de protecció de dades, #DivalData.

La vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, ha rebut al despatx de vicepresidència a Eusebio Moya, cap del departament de Protecció de Dades i Seguretat de la Informació, que dirigeix el projecte #DivalData, i a José Benedito, cap de servei l’Àrea d’Informàtica, i principals propulsors d’aquest projecte. Amigó ha ressaltat que “aquest reconeixement posa en valor la tasca realitzada per part de tots els treballadors i totes les treballadores que conformen l’àrea de Modernització, i que treballen perquè tant pobles grans com menuts puguen comptar amb el que requereix la Lley de la Unió Europea en matèria de protecció de dades”. Per la seua banda, Moya ha destacat que aquest projecte “ha estat el guanyador d’entre 30 candidatures presentades per administracions públiques de tot el territori espanyol, reconeixent el treball que durant molts anys la Diputació porta endavant en matèria de protecció de dades”.

El diputat de Modernització, Iván Martí, s’ha mostrat molt content “per este reconeixement tan important per part d’un organisme tan prestigiós com és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades”. I ha continuat: “Es reconeix la tasca realitzada pel personal del departament de Modernització i és un impuls en la implantació i assessorament als municipis en tot el que respecta a la privacitat i la protecció de dades, una matèria cada volta més important en el dia a dia de tots els ciutadans”.

Tal y com manifesta l’Agència Espanyola en Protecció de Dades, la Diputació ha estat mereixedora d’aquest premi “pel grau d’implicació de la institució, per desenvolupar el projecte principalment amb mitjans i recursos propis i aportar una proposta innovadora en el que es refereix a la formació i recolzament al Delegats de Protecció de Dades en l’àmbit local, i especialment en els municipis més xicotets”.

El projecte #DivalData s’emmarca dintre del Pla Connecta València

El projecte #DivalData, emmarcat dintre del Pla Connecta València, compren un conjunt d’actuacions d’assistència tècnica , jurídica i organitzativa de la Diputació dirigida a les Entitats Locals de la província amb els objectius de facilitar a les entitats el compliment de la normativa legal de protecció de dades personals; establir unes directrius d’actuació en la matèria el més uniforme possible en el conjunt de les Administracions Locals del territori; així com fomentar una cultura administrativa sensibilitzada amb el respecte al dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal dels ciutadans.

A més, el projecte guanyador està conformat per quatre tipus de sots projectes, DivalData-Formació; DivalDalta-Assistència en DPD; DivalData-Recolzament al DPD; i DivalData-Polítiques i normatives.

El primer sots projecte, DivalData-Formació, és un conjunt d’activitats formatives (jornades, conferències i tallers) i actualitzacions continues en matèria de protecció de dades personals. Aquestes activitats van dirigides als empleats i càrrecs públics de les Entitats Locals del territori valencià, fent-se càrrec la Diputació de tots els costos associats. Entre aquestes activitats destaca l’itinerari formatiu d’especialistes en protecció de dades, dirigit a formar futurs delegats de protecció de dades i pioner en tota l’administració pública, que coordina Eusebio Moya.

En quant a DivalData-Assistència en DPD, la corporació provincial té previst dur a terme la prestació de les competències inherents a la figura del Delegat de Protecció de Dades a través del àrea administrativa dedicada a l’àmbit de protecció de dades personals de la corporació mitjançant la incorporació de recursos humans i tècnics necessaris. Aquest sots projecte, l’àrea de Modernització de la Diputació l’ha dividit en dos fases; la primera, es que hi es prestarà assistència a les corporacions locals que no superen el 10.000 habitants; i la segona, la Diputació ampliarà l’assistència a municipis que compten entre 10.000 i 20.000 habitants.

També, en DivalData-Assistència en DPD, la Diputació té previst la constitució d’una ‘Oficina provincial del Delegat de Protecció de Dades’, perquè es puguen canalitzar totes les actuacions d’informació, comunicació i contacte amb els titulars de les dades personals afectats per tractaments duts a terme per les entitats locals, així com per a la gestió de les relacions amb les autoritats de control.

El tercer sots projecte, DivalData-Recolzament al Delegat de Protecció de Dades, en el qual la Diputació el que pretén, és abastir als DPD en diferents tipus de recursos per poder realitzar el millor possible la seua feina. La corporació provincial posarà a l’abast una plataforma tecnològica on podran trobar assessorament com repositoris documentals, bancs de recursos jurídics, ferramentes TIC i un apartat per intercanviar opinions, problemàtiques i inquietuds.

I per últim, el quart, l’objectiu de DivalData- Polítiques i normatives, és proporcionar a les entitats locals un conjunt de normatives i polítiques internes que regulen tots els aspectes relatius a la protecció de dades personals. Cal recordar, que la Diputació ja contempla una normativa de 2013 en aquest aspecte: el Reglament de Política de Seguretat i de la Protecció de Dades de Caràcter Personal de la Diputació de València, aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 18 de juny de 2013 (BOP n 159, de 6 de desembre).

Este projecte ha estat posat en marxa el passat any, i té una projecció inicial de tres anys.