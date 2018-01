La Diputació s’adhereix a la Mesa de la Rehabilitació de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

Josep Bort: «Des de la corporació volem contribuir a la dinamització de la construcció i la reactivació de l’ocupació en aquest sector a partir de criteris basats en la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic»

La plataforma compta amb prop de 150 agents implicats que defineixen iniciatives per a la transformació del sector de la construcció cap a un model de creixement sostenible, intel·ligent i integrador

23/01/2018.La Diputació de València ha fet efectiva la seua adhesió a la Mesa de la Rehabilitació de la Comunitat Valenciana (Rehnata). Una plataforma de cooperació i intercanvi on més d’un centenar d’agents –entre sectors implicats, administracions, instituts i municipis– troben el marc adequat per fomentar i orientar les noves polítiques, realistes i eficients, que han de servir per a dinamitzar i transformar el sector de la construcció cap a un model de creixement sostenible, intel·ligent i integrador. Un canvi de paradigma basat en la rehabilitació integral de l’edificació residencial, la reducció de la dependència energètica i en afavorir el pas cap a una economia baixa en carboni, de manera eficient i coordinada.

El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha explicat que mitjançant el treball conjunt dels diferents agents i organismes associats «pretenem ajudar a la construcció i a la reactivació de l’ocupació en aquest sector, adoptant criteris basats en la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic».

Aquests objectius s’aconseguiran mitjançant l’establiment d’unes directrius que facen possible «un desenvolupament sòlid de les empreses valencianes, incloses les de l’economia social, i que prioritzen l’eficiència energètica de les construccions. Aquestes directrius treballen per fer realitat un model més sostenible i obri, com moltes de les accions per fer front al canvi climàtic, grans oportunitats per a la creació d’ocupació i per al desenvolupament de l’economia local», ha indicat Josep Bort.

En aquest sentit, el responsable de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València ha posat l’accent en la necessitat de «prestar especial atenció al desenvolupament de mesures innovadores de construcció sostenible, les quals possibiliten la reducció de la despesa energètica», ha subratllat Josep Bort.

Instrument de coordinació

L’objectiu de la Mesa de Rehabilitació de la Comunitat Valenciana rau en crear, de manera transversal, un grup de treball capaç d’analitzar el potencial de rehabilitació del parc edificatori del territori valencià, a més d’elaborar línies d’actuació marc capaces de potenciar una estratègia d’implementació. Les principals línies d’actuació per portar a la pràctica aquest pla, que té en la Mesa de Rehabilitació el seu principal instrument de coordinació i gestió, són la innovació i desenvolupament, la informació i conscienciació, la formació i ocupació, i el finançament i gestió.

En total són prop de 150 els membres associats que han decidit unir esforços per dinamitzar i transformar el sector de la construcció, així com els subsectors afins. Entre aquests es compta amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la Cambra de contractistes de la Comunitat Valenciana, el Col·legi d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, la Cambra de Comerç de València, l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE), l’Institut Valencià de Finances (IVF), l’Institut Universitari de Restauració del Patrimoni (IRP-UPV), així com també més d’un centenar de municipis de la geografia valenciana.