La Diputació se suma als actes pel dia de les víctimes del franquisme en el cementeri de Paterna

Coincidint amb l’aniversari de la mort del poeta Miguel Hernández, la Generalitat ha declarat el 28 de març com el dia de la memòria democràtica valenciana, que s’ha celebrat enguany per primera vegada

Rosa Pérez Garijo: “Fa més de quaranta anys que va morir Franco, i encara tenim les cunetes i els cementeris plens de fosses comunes”

28/03/2018.El 28 de març s’ha convertit en el dia en què recordar i retre homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme a la Comunitat Valenciana. Coincidint amb l’aniversari de la mort del poeta Miguel Hernández, nombroses institucions valencianes s’han sumat als actes realitzats hui en el cementeri de Paterna, entre elles la Diputació de València, representada per la delegada de Memòria Històrica, Rosa Pérez Garijo, i el diputat d’Hisenda, Toni Gaspar.

“Fa més de quaranta anys que va morir Franco, i encara tenim les cunetes i els cementeris plens de fosses comunes”, s’ha lamentat Pérez Garijo. La diputada ha recordat els 2.237 afusellats en l’anomenat ‘Paredó d’Espanya’, en les proximitats del cementeri, i pels quals, en les seues paraules, “les administracions públiques hem d’unir-nos per a fer justícia, recuperar la memòria i reparar a les víctimes”.

A la primera celebració del dia de la Memòria democràtica valenciana, declarat per la Generalitat Valenciana, han acudit nombrosos familiars de repressaliats per la dictadura franquista, molts d’ells enterrats en fosses comunes en la mateixa localitat de l’Horta Nord, com per exemple els de la fossa 113 –els descendents dels quals eren fàcilment recognoscibles per les samarretes en record a les víctimes– o la fossa número 22. Els treballs d’aquesta última es van iniciar al començament d’aquest mes i, després de comparèixer en el jutjat per a testificar la troballa de cossos humans amb signes de violència i impactes de bala, es van paralitzar les obres a l’espera d’un antropòleg forense que determinara l’antiguitat dels ossos. “En aquests moments estem esperant la resolució judicial, que s’està perllongant més de l’esperat, per a poder continuar amb els treballs”, ha explicat el director arqueològic d’ArqueoAntro, Miguel Mezquida.

Així mateix, durant l’acte ambientat pel grup de càmera Marxant, han intervingut, a més de la portaveu de la Corporació provincial, el secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Vicent Gil, l’alcaldessa de Godella i vicesecretària de la FVMP, Eva Sanchis, i el tinent alcalde de Paterna, Julio Fernández. “Hem de fer desaparèixer l’amnèsia i recuperar la història en honor a les víctimes del franquisme”, ha manifestat Gil.