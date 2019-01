La Diputació suma a la seua xarxa de Mobilitat Ciclopeatonal la via que connecta Villanueva de Castellón amb Senyera

Connect on Linked in

El diputat de Carreteres, Pablo Seguí, visita l’actuació on s’ha instal·lat una placa en memòria del ciclista Pascual Momparler per la seua contribució a aquest esport, que ha sigut descoberta pels seus familiars

La corporació també revisa l’execució dels projectes duts a terme en Guadassuar i Favara per a la millora de la seguretat viària

La Diputació de València suma al seu Pla de Mobilitat Ciclopeatonal les obres de la via de 700 metres en la carretera CV-564 al seu pas per Villanueva de Castellón i Senyera, que permetrà a vianants i ciclistes transitar de forma segura entre aquests municipis. El diputat de Carreteres, Pablo Seguí, ha visitat l’actuació que ha culminat amb la inauguració aquest divendres de la placa en homenatge al ciclista local Pascual Momparler Gandia per la seua contribució a aquest esport, que ha sigut descoberta pels seus familiars.

El projecte, pressupostat amb un total de 294.000 euros, es completa amb 240 metres més de ruta ciclopeatonal en el seu accés a Sant Joanet. Pablo Seguí ha sigut acompanyat per l’alcaldessa de Senyera, Paqui Momparler, en la seua visita a aquest nou tram de la xarxa provincial per a ciclistes i vianants en la qual treballa l’àrea provincial de Carreteres.

Tal com ha explicat Seguí, “totes dues actuacions formen part del Pla de Mobilitat Ciclopeatonal de la Diputació de València, impulsat en 2017, que contempla un total de 97 actuacions en 102 municipis valencians”. A la comarca de la Ribera Alta, el Pla inclou 16 actuacions que sumen un total de 24.051 metres, amb una inversió global de 7.876.134 euros, la qual cosa demostra “l’aposta ferma de la corporació provincial per millorar la seguretat d’aqueixos altres usuaris de la carretera, que també utilitzen diàriament la xarxa provincial ja siga com a esbarjo o per a desplaçar-se als seus llocs de treball, a centres esportius o als municipis contigus”.

Favara i Guadassuar

Aprofitant la seua estada en La Ribera, Seguí ha visitat les obres acabades per l’àrea de Carreteres en les localitats de Favara i Guadassar, amb l’assistència de l’alcaldessa Oro Azorín i l’alcalde Salvador Montañana.

El projecte dut a terme a Favara ha millorat la seguretat viària al llarg de la travessia que s’inicia des de l’encreuament amb la N-332 fins a l’eixida a Alzira, amb un pressupost de 75.000 euros. Es tracta d’un tram que suporta un alt pas de vehicles, entorn de 3000 al dia, i que s’ha reforçat amb la instal·lació de baranes de seguretat en les voreres i bolardos per a impedir que els cotxes envaïsquen la vorera i augmentar així la seguretat dels vianants en la seua circulació. A això s’inclouen actuacions de calmat de trànsit en els passos sobre elevats i una millora de drenatge en la zona de la rotonda.

Respecte a l’actuació realitzada a Guadassuar, s’han destinat 70.000 euros per al condicionament de les dues calçades de la Gran Via del municipi.