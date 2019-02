La Diputació ultima la cessió d’una parcela per a l’ampliació de l’aparcament de l’hospital de la Ribera

Connect on Linked in

La Vice-Presidenta de Diputació, María Josep Amigó, conjuntament amb l’Alcalde d’Alzira, Diego Gómez, han convocat a la premsa per a explicar la cessió al consistori de la ciutat per part de Diputació d’una parcela de 3255m2 per a destinar-la a l’aparcament provisional per als veins de la localitat i els usuaris de l’Hospital de la Ribera.

Per la seua banda, Maria Josep Amigó, ha destacat la importància de treballar conjuntament amb la mancomunitat amb l’Ajuntament per a millorar les infraestructures de la ciutat i cobrir les necessitats més urgents de la població

La parcel·la es troba en el denominant camí de la Perrera i, en l’actualitat, ja s’utilitza d’aparcament, encara que una volta condicionat el terreny donarà més cabuda a més vehicles. Amb tot i això, no s’ha concretat quan estarà disponible aquesta reforma.



Amb aquesta cessió els veïns i veïnes de la localitat d’Alzira i els usuaris de l’hospital de la Ribera veuen una millora més que necessària per ampliar l’aforament dels vehicles del pàrquing de l’hospital.