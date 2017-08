La Diputació ultima el pla d’acció per reforçar la seguretat vial dels ciclistes en la seua xarxa de carreteres

Les solucions passen per reforçar la senyalització d’advertiment, establir limitacions de velocitat en els horaris i trams més freqüentats i ampliar vorals en les vies més estretes

Pablo Seguí considera clau la col·laboració amb l’administració autonòmica i estatal i amb els col·lectius d’usuaris per aconseguir l’objectiu de reduir els riscos en les carreteres valencianes

07/08/2017

La Diputació de València està ultimant aquestes setmanes el pla d’acció amb el qual vol augmentar la seguretat dels ciclistes que circulen per la xarxa de carreteres de titularitat provincial, un assumpte que s’ha convertit en prioritari per a l’àrea que dirigeix el diputat Pablo Seguí, qui confia que aquesta pròxima tardor es comencen a engegar ja les primeres mesures. “El plantejament de la Diputació de València se centra principalment en tres línies d’actuació: reforç de la senyalització d’advertiment de la presència de ciclistes, limitació de la velocitat de circulació a vehicles i ampliació de vorals allí on es detecte que són insuficients, actuacions que ara cal decidir com, on i quan s’executen”, ha indicat Seguí.

El diputat de Carreteres ha recordat que en aquesta tasca és “clau” la col·laboració interinstitucional que ja s’està duent a terme entre les administracions estatal, autonòmica i provincial, amb l’objectiu de dissenyar un pla que minimitze els riscos per als ciclistes en les carreteres valencianes. Uns riscos que, no obstant açò, en el cas de les vies titularitat de la Diputació de València són menors per tractar-se de carreteres amb menor densitat de vehicles i per tant amb menor accidentalitat ciclista.

Així es desprèn de l’estudi-diagnòstic efectuat en el primer semestre de l’any pels tècnics de l’àrea de Carreteres, i en el qual es determinaven els trams de la xarxa provincial més freqüentats pels ciclistes i, dins d’ells, els que registren una major accidentalitat. Es tracta de 18 itineraris que sumen 260 quilòmetres dels 1.800 del conjunt de la xarxa i l’accidentalitat de la qual segons les dades del servei de Seguretat Vial s’ha mantingut constant en els últims anys quant a nombre i amb un nivell de gravetat molt menor al d’altres xarxes de carreteres amb major densitat de circulació.

Aquestes dades no eviten, no obstant açò, que l’interès de la institució provincial en aquesta matèria siga màxim: “Des del primer dia hem apostat per la seguretat vial com a fil conductor de totes les nostres actuacions i açò implica no solament augmentar els recursos que destinem a mantenir en perfecte estat les nostres carreteres sinó també estudiar i dur a terme mesures complementàries, destinades a eixos altres usuaris que comparteixen la calçada amb els vehicles i per als quals hem de generar un ‘plus’ que garantisca la seua seguretat”, ha declarat Pablo Seguí.

De fet, no és la primera vegada que la Diputació de València mira cap al col·lectiu de ciclistes que es desplacen per les seues carreteres. Ja el passat estiu la institució va dur a terme una campanya de senyalització de ports ciclistes, per advertir als conductors de la possible presència d’aquests usuaris i de la necessitat d’extremar la seua precaució, i més recentment es va presentar un ambiciós Pla de Mobilitat per a Vianants i Ciclistes, amb 97 actuacions projectades que arriben a 102 municipis i que suposarà una inversió de més de 36 milions d’euros, dirigides a la resta d’usuaris no motoritzats de la carretera, com són les persones que utilitzen les carreteres provincials per a desplaçar-se ja siga a peu o amb bicicleta entre municipis, acudir a centres d’oci o de treball, o com a esplai.