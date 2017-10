La Diputació de València dissenyarà la nova estratègia industrial de Silla, Beniparrell i Alcàsser

La Corporació que presideix Jorge Rodríguez contribuirà a modernitzar els polígons d’aquests 3 municipis de l’Horta que exigien una mirada a llarg termini per a generar activitat econòmica i ocupació

19/10/2017.Els municipis de Silla, Beniparrell i Alcàsser han unificat esforços per a tractar de millorar el desenvolupament de les zones logístiques d’aquests tres enclavaments de L’Horta. L’impuls es donarà a través de la Càtedra Divalterra, un estudi fruit de la col·laboració entre la Diputació de València i la Universitat Politècnica de València (UPV).

L’encàrrec d’aquest pla estratègic industrial és el resultat de la reunió mantinguda aquest dijous entre els alcaldes de Silla i Beniparrell, l’alcaldessa d’Alcàsser, i el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, qui ha estat acompanyat pel director de l’àrea d’estudis i planificació estratègica de Divalterra, Miguel Ángel Ferri.

Rodríguez ha assegurat una vegada més que l’objectiu de la institució és “ajudar als ajuntaments a tenir els millors accessos i serveis en els polígons per a generar activitat econòmica i llocs de treball”, i un dels primers passos consisteix a definir un pla conjunt, com el qual ja van sol·licitar en el seu moment els municipis de Cheste, Loriguilla i Riba-Roja.

“Aquesta és un àrea industrial potent i té una importància estratègica rellevant”, ha sentenciat Ferri des del punt de vista tècnic. “No obstant açò, és un àrea industrial que ja té unes quantes dècades i presenta algunes manques. “A part del manteniment diari es requereix una visió de futur que ajude als responsables municipals a marcar la seua línia d’actuació a llarg termini”. Açò servirà per a poder desenvolupar estratègies d’actuació i cercar el finançament corresponent.

Silla, Beniparrell i Alcàsser: una situació industrial estratègica

Silla, Beniparrell i Alcàsser es troben en una posició privilegiada, en l’enllaç de les autovies A-7 i AP-7 amb la V-31, amb una línia de ferrocarril que passa per les seues zones industrials, prop de l’aeroport i ben connectades amb el port de València. La distància a aquests eixos i infraestructures és, sens dubte, un dels punts forts d’aquest projecte.

En el cas de Silla, el seu alcalde, Vicente Zaragozà, ha posat l’accent en la proximitat d’aquests tres municipis i la necessitat de pensar en comú. “Som tres poblacions pròximes i volíem un projecte base per a desenvolupar els tres polígons i fins i tot unir-los per la proximitat que tenen entre si”. “La finalitat és sol·licitar ajudes supramunicipals a la conselleria, al ministeri i a la Unió Europea. Som tres poblacions que treballaran totes a una per a posar en valor el seu teixit industrial”.

Beniparrell compta en l’actualitat amb 1.948 habitants i té set polígons, la qual cosa li suposa tenir 530 empreses situades allí. No obstant açò, “els polígons estan fets pols quant a asfaltat, clavegueram, col·lectors…”, enumera Salvador Masaroca, alcalde del municipi. “És una bona notícia que es faça aquest projecte per a poder pal·liar en la mesura del possible totes aquestes deficiències”.

“La nostra ubicació és estratègica, per açò tenim 530 empreses, perquè estem a 10 minuts de València i la canalització de la logística és molt bona. Però encara podríem tenir-ne més si els polígons estigueren com haurien d’estar”, ha lamentat l’alcalde. “Ara mateix moltes empreses estan fugint perquè no troben atractiu per l’estat en el qual es troba el polígon”.

L’agilitació de tràmits i línies d’actuació que permetria l’estudi faria possible donar “un pas endavant” i “potenciar” uns polígons els quals, segons l’alcalde de Beniparrell, han passat “vint-i-tants anys” sense rebre cap tipus d’atenció “i açò és una equivocació”.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha valorat de forma “molt positiva” una reunió que servirà per a “unificar criteris al voltant dels nostres polígons industrials”. “Un pla estratègic per a tenir on poder agarrar-nos i quines estratègies, activitats i inversions hem de fer perquè aqueixos polígons es modernitzen i siguen capdavanters dins d’Espanya i Europa”.