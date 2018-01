La Diputació de València invertirà 2,4 milions d’euros en el polígon de la carretera d’Albalat d’Alzira en 2018

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

L’àrea de Carreteres preveu concloure dues importants actuacions d’accés a la zona industrial abans que acabe l’any

Les obres ja han estat adjudicades i es troben en l’última fase administrativa, amb previsió d’iniciar els treballs el present trimestre

11/01/2018.La Diputació de València, a través de l’àrea de Carreteres que dirigeix Pablo Seguí, invertirà un total de 2.373.067 euros en el polígon de la carretera d’Albalat, pertanyent al municipi d’Alzira, en la comarca de la Ribera Alta. La inversió es materialitzarà en dues obres de millora d’aquesta zona industrial, d’alta activitat econòmica, i ambdues estaran finalitzades abans que acabe el present any.

La primera de les obres, ja adjudicada i en l’última fase administrativa de signatura d’adquisició de terrenys, consisteix en la construcció d’una glorieta d’accés al polígon industrial per un import de 826.585 euros. Està previst que aquesta actuació comence a executar-se en el pròxim mes de març i que quan estiga conclosa supose una notable millora en la regulació del tràfic amb les majors condicions de seguretat possibles.

El segon dels treballs programats, també adjudicat i pendent d’iniciar-se en els pròxims dies, és el condicionament de la travessia que passa per aquesta zona industrial d’Alzira i que en aquests moments suporta una alta densitat de tràfic. Les obres previstes, per un import d’1.546.481 euros, arrancaran amb el propòsit de millorar l’accessibilitat i seguretat d’aquesta travessia, a més d’endreçar les voreres i d’incorporar una nova via ciclopeatonal en el camí.