La Diputació de València participa del XXXVIII Festival de Pirotècnia amb motiu del 9 d’Octubre

L’Àrea de Cultura ha subscrit un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de València que contempla la realització d’espectacles pirotècnics, activitats d’animació, a més de la difusió i divulgació de les mateixes en el marc dels actes commemoratius del 9 d’Octubre

Xavier Rius: «El nostre objectiu és contribuir a vetlar pel manteniment de la pirotècnia valenciana, vertadera exponent de la nostra economia i símbol de la idiosincràsia valenciana»

06/10/2017.L’Àrea de Cultura de la Diputació de València participarà, una edició més, del castell de focs artificials que es dispararà amb motiu de la festivitat del 9 d’Octubre, en el marc de la XXXVIII edició del Festival de Pirotècnia.

En concret, des de l’Àrea de Cultura s’ha subscrit un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de València que contempla l’organització i gestió conjunta dels espectacles pirotècnics, tant del 9 d’Octubre com també de la Gran Fira de Juliol, així com de les diferents activitats d’animació programades des de la regidoria de Cultura Festiva per a la commemoració d’aquestes dues festivitats.

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha explicat que aquesta col·laboració del seu departament amb el consistori de València, «té com a objectiu contribuir a vetlar pel manteniment de la pirotècnia valenciana com a exponent de la nostra economia i de la peculiaritat de la societat valenciana més visible a nivell internacional, donant-li més realç a aquests espectacles, sense deixar de banda altre tipus d’activitats i d’actuacions», ha subratllat.

Seguint aquesta mateixa línia, el responsable de l’Àrea de Cultura ha detallat que amb aquesta col·laboració «es completa la reordenació que hem escomès des de la Diputació de València en matèria de festivals pirotècnics. El nostre objectiu és racionalitzar la despesa al màxim i prioritzar el suport a les pirotècnies valencianes, que són vertaderes exponents de la nostra economia i símbol de la idiosincràsia valenciana».

Pirotècnia Valenciana

Aquest any el castell de focs artificials correrà a càrrec de la Pirotècnia Valenciana, de Llanera de Ranes, qui ja ha participat en aquesta cita en dues ocasions anteriors. L’espectacle visual, sota el títol Batalles del Regne de València, arrancarà a la mitja nit del 8 d’octubre des de la seua localització habitual: l’antic llit del riu Túria de la ciutat de València, entre els ponts d’Exposició i de les Flors. Segons ha explicat el gerent de la pirotècnia, José Manuel Crespo, per a aquesta ocasió s’ha dissenyat un espectacle pirotècnic i visual de 20 minuts de durada, amb un total de 1.500 kilograms de pólvora i més de 5.000 ordres de disparada.

«Durant el disseny d’aquest projecte –ha exposat Crespo– hem tractat de crear combinacions innovadores, batalles artístiques a força de conjunts de llum amb diversos efectes, a diferents alçades, acompanyats de trons i xiulets, perquè el cel de la nostra ciutat siga l’escenari d’una gran batalla», ha detallat.

Les fases que conformen aquest projecte «simbolitzen cadascuna de les conquestes, creant una infinitat de combinacions estructurades de forma mil·limètrica, tant en temps com en espai», ha apuntat Crespo, qui també ha avançat que «tindrem un final apoteòsic, en el qual no donarà cap dubte de qui és el vencedor, donant lloc a l’obertura de les portes de València al nostre Conqueridor. Sent així el punt de partida d’un dia festiu per a tots els valencians i les valencianes», ha conclòs.