Enguany, els onze llibres que integren la proposta submergiran els lectors en històries que, al voltant d’una contalla popular valenciana, han imaginat autors i autores com Carles Cano, Joanjo Garcia o Esperança Camps, entre d’altres

15/juny/2017. La Diputació de València renova la seua aposta per la campanya «Llegir en valencià, les nostres contalles», una proposta que contribueix a la difusió de la nostra llengua i cultura i que pretén aconseguir que les nostres tradicions perduren en el temps. Es consolida així, un any més, el compromís de la Diputació de València que, a través de la Unitat de Normalització Lingüística, col·labora en la iniciativa del foment de la lectura en valencià.

Enguany, els onze llibres de la campanya «Llegir en valencià» submergiran els lectors en històries que, al voltant d’una contalla popular valenciana, han imaginat i escrit els diferents autors i autores.

Textos de gran qualitat literària, escrits per a l’ocasió per autors destacats del panorama literari actual valencià com ara Carles Cano, Francesc Gisbert, Fina Girbés, Pepa Guardiola, Josep Franco, Vicent Borràs, Raquel Ricart, Isabel Ferrer Canet, Joanjo Garcia, Vicent Usó i Esperança Camps. Cada narració anirà dedicada a una contalla popular concreta: L’home del sac, El Gegant del romaní, Marieta, ja estic ací, Les dones d’aigua, Els bandolers, Els albats, Els donyets, La Quarantamaula, El geperut de Corbera, El misteri del palau i Peret i Marieta.

Els llibres són breus i amb lletra fàcil de llegir, seleccionats per a agradar tant a lectors poc habituats com a aquells amb més experiència. A més, en cada títol hi ha informació d’altres obres d’autors valencians per a continuar llegint en valencià i disponibles en biblioteques i llibreries. Els llibres incorporen també un glossari amb les paraules més significatives de la narració i també curiositats relacionades amb la història. Per a tots els qui completen la col·lecció de llibres, hi haurà un CD exclusiu amb quatre relats en format audiollibre.

Els llibres de la col·lecció «Llegir en valencià, les nostres contalles» es podran aconseguir amb el diari Levante-EMV durant sis setmanes, cada dissabte i diumenge, per només un euro, a partir del diumenge, 18 de juny. El primer exemplar, Rodolf el Rata. L’home del sac, de Carles Cano serà gratuït.

La campanya d’enguany, igual que les darreres edicions, també es complementa amb l’espai web creat exclusivament per a la campanya www.llegirenvalencia.org, falques de ràdio, articles sobre lectura i animació lectora, entrevistes i un concurs setmanal.

Aquesta dotzena campanya aferma un camí de col·laboració i d’unió d’esforços amb un objectiu comú: millorar l’índex de lectura al nostre territori i que la gent llija en valencià.