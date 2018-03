La Diputació de València s’adhereix al Codi Ètic del Turisme de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

Pilar Moncho i Francesc Colomer signen l’adhesió del Patronat de Turisme de València al Codi Ètic Mundial del Turisme

26/03/2018.La diputada de Turisme de la Diputació de València, Pilar Moncho, i el secretari autonòmic de l’Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, han signat avui l’adhesió al Codi Ètic Mundial del Turisme del Patronat de Turisme de València.

Pilar Moncho ha qualificat de “imprescindible” l’adaptació d’aquest conjunt de principis al desenvolupament turístic de la nostra destinació, a més de destacar que “és un model a seguir que hem de conèixer i complir en tots els racons del territori valencià”.

També ha informat que totes les empreses i organismes públics que vulguen optar a les ajudes de la Diputació en aquest àmbit hauran de “obligatòriament subscriure’s al Codi Ètic del Turisme Valencià”, tal com va anunciar la setmana passada en l’acte de presentació de les línies de subvencions 2018 del Patronat de Turisme.

Així mateix, la responsable de Turisme de la Diputació ha manifestat el desig de la seua corporació de “participar en el comitè que faça el seguiment del Codi Ètic del Turisme en el nostre territori”.

Amb aquesta nova incorporació, ja són prop de 500 empreses i organitzacions que s’han subscrit al citat codi, reafirmant el seu compromís de “adaptar les seues decisions i conductes als valors econòmics, socials, culturals i ambientals que proposa aquest marc fonamental de referència per al turisme responsable i sostenible”.

El president de l’AVT ha manifestat, per la seua banda, que “subscriure el Codi Ètic Mundial del Turisme i adaptar-ho de forma pionera a la realitat de la Comunitat Valenciana ha constituït un repte”. “El repte -ha continuat- d’assumir la construcció d’un nou relat turístic basat en l’ètica, la sostenibilitat i la responsabilitat social”.

Així mateix, Colomer ha recordat que “som l’única regió en el món que ha adaptat aquest codi en la lletra i esperit de la futura Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat, que està en seu parlamentària en aquest moment”.

De la mateixa manera, ha volgut agrair i ressaltar “el compromís del turisme valencià i els seus agents per considerar l’hospitalitat com a principi bàsic i marc de referència en totes les seues actuacions”.

Al seu judici “necessitem molts aliats i aquest és un procés de pedagogia que permet incorporar valors com la sostenibilitat, la tolerància i l’accessibilitat al procés de transformació del nostre model turístic”. “Valors -ha continuat el secretari autonòmic-, que ens permetran liderar de manera col·lectiva la remuntada reputacional del sector turístic de la Comunitat Valenciana”.

Francesc Colomer ha assenyalat que l’adhesió a aquest Codi és “una aposta de llarg recorregut” i ha incidit que a més “suposa un valor diferencial amb respecte altres destinacions”.

Codi Ètic del Turisme

El Codi Ètic del Turisme, reconegut per Nacions Unides, fomenta valors com la cordialitat, respecte, inclusió, sostenibilitat i professionalitat. Dirigit a governs, empreses turístiques, comunitats i turistes per igual, el seu objectiu és ajudar a maximitzar els beneficis del sector, minimitzant al mateix temps les seues possibles conseqüències negatives per al medi ambient, el patrimoni cultural i les societats d’al voltant del món.

Finalment, destacar que la nova Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat establirà la composició, competències i funcionament del Comitè d’Ètica del Turisme, que el seu objectiu serà l’assessorament i promoció d’un turisme responsable i sostenible.

