La Diputació de València transfereix als ajuntaments la seua part del Fons de Cooperació en un pagament únic

Connect on Linked in

Jorge Rodríguez: “De la mateixa forma que seguirem exigint al ministre Montoro el finançament just que necessita aquesta Comunitat hem de donar exemple amb la gestió dels fons provincials”

El diputat d’Hisenda, Toni Gaspar, ha explicat que la transferència dels 20,6 milions corresponent a 2018 estarà disponible en la tresoreria dels municipis abans de final de mes

27/03/2018.El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i el diputat d’Hisenda, Toni Gaspar, han avançat abans del ple de març el pagament dels 20,6 milions d’euros del Fons de Cooperació Municipal als ajuntaments. Aquesta quantitat és la part que correspon a la corporació d’aquest pla conjunt amb la Generalitat, i s’abonarà en un pagament únic que estarà disponible en la tresoreria dels municipis valencians abans de final de mes.

El titular d’Hisenda, Toni Gaspar, ha confirmat que “la Diputació ha passat ja la signatura del pagament del Fons de Cooperació als ajuntaments perquè puguen tenir els diners en els seus comptes abans d’acabar el mes”. “Aquesta quantitat se suma als més de 30 milions d’euros que hem donat en aquest primer trimestre des de tresoreria com a bestreta de les diferents subvencions”, ha afegit Gaspar.

Per la seua banda, el president, Jorge Rodríguez, ha assegurat que “la Diputació va prometre als ajuntaments que aquest Fons de Cooperació, que recull l’Estatut d’Autonomia i que fins ara no s’havia volgut engegar, es pagaria en el primer trimestre de l’any per a dotar de liquidesa els comptes locals. A més, hem volgut que siga en un únic pagament per a facilitar la seua tresoreria i evitar operacions de crèdit amb el cost afegit que tenen”.

En opinió de Rodríguez, “de la mateixa forma que venim exigint al ministre Montoro el finançament just que necessiten els nostres municipis i la Comunitat, hem de donar exemple amb els fons de la Diputació”. El president també s’ha referit al nou pressupost estatal, del que espera que “siga una mica millor que l’anterior i vaja acabant amb el còctel molotov que suposen la infrainversión i la infrafinanciación que llastra les possibilitats de la Comunitat”. Però abans de res, Jorge Rodríguez espera que les inversions que contemplen aquests comptes per als municipis valencians “siguen executades”.

Transparència i agilitació de tràmits

Tant el Fons de Cooperació Municipal com les bestretes que han rebut els consistoris i als quals s’ha referit Toni Gaspar formen part del Pla de Subvencions que la corporació va presentar al final del passat any, i que “tenia previst que en els quatre primers mesos de 2018 havien d’estar pagades als ajuntaments totes les subvencions previstes en el pressupost per a no generar tensions de tresoreria”, segons ha explicat el responsable d’Hisenda.

En paraules del mateix Gaspar, “tenim una tresoreria envejable i volem que els ajuntaments s’aprofiten d’aquest bon funcionament i de l’agilitació dels tràmits per a rebre les ajudes. Aquestes bones notícies financeres tindran la seua continuïtat amb les bones notícies del superàvit, que també traslladarem als municipis”.