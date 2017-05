La Diputación impulsa la carrera de 50 promeses i talents valencians del motor a través del Circuit

Molts d’ells han estat presents en el recinte cultural de la Diputació, on el pilot de Moto3, Arón Canet, ha manifestat, en representació de tots els seus companys, que “amb l’ajuda de la Diputació el somni de ser pilot està una miqueta més a prop, per als més joves i també per als pilots del Mundial, que tenim l’honor de portar el nom de València per tot el món”.

Canet ha arreplegat així les paraules que va pronunciar el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, quan es van anunciar aquestes ajudes, en considerar que “hi ha determinats somnis que mereixen molt la pena, i en els quals les institucions públiques tenen la responsabilitat d’implicar-se perquè puguen convertir-se en realitat, i un d’eixos somnis és el dels xics i xiques que ja des de xicotets volen ser pilots”.

Per la seua banda, la diputada d’Igualtat, Joventut i Esports, Isabel García, ha destacat la possibilitat que “tant xiques com xics puguen veure complit eixe somni de ser pilots”, per a açò l’àrea d’Esports de la Diputació aporta enguany 374.000 euros a la ‘Cuna de Campeones’ i altres 200.000 a la ‘Fórmula de Campeones’, que enguany ha sigut incorporada a la subvenció.

Ajuda a través del Circuit

La Corporació va canviar els criteris de concessió de les ajudes als esports de motor al principi de la legislatura, repartint les beques entre un major nombre de pilots, tots ells valencians i a través del marc formatiu de la ‘Cuna de Campeones’, l’escola del Circuit, que compta amb “el millor planter de pilots del món”.

En eixa línia d’objectivitzar les ajudes i respectar els criteris de selecció dels professionals, la Diputació recolza a pilots de Minivelocitat, el Campionat d’Espanya de Velocitat, el Campionat del Món de Superbikes i els mundials de Moto3, Moto2 i MotoGP. En cotxes, la gran novetat, s’ajuda a pilots de la ‘Fórmula de Campeones’, l’escola de Kàrting del Circuit i els monoplaces de Marta García en Fórmula 4 i Eliseo Martínez en Fórmula 3.

El director del Circuit, Gonzalo Gobert, ha qualificat de “fonamental” la implicació de la Corporació que presideix Rodríguez, ja que “aquesta ajuda és la sang que està permetent que les nostres escoles estiguen cada vegada més alt”. “Al planter valencià li espera un futur molt brillant gràcies a la Diputació de València”, ha afegit Gobert.

En paraules d’Eliseo Martínez, aquests esports són molt cars i els pilots necessitem comptar tots els anys amb el suport suficient per afrontar la competició, des del kàrting fins als “monoplaces”. Martínez, Canet i la resta dels pilots presents en l’acte, al costat dels diputats Isabel García, José Enrique Aguar i Mamen Peris, han homenatjat amb un fort aplaudiment al Campió del Món de Moto GP en 2006, Nicky Hayden, recentment mort.