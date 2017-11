La diputada Pilar Moncho presenta la nova acció del Patronat de Turisme de València al costat dels Estrella Michelin de Sents Restaurant i Casa Manolo

Del 17 al 26 de novembre 30 restaurants de vuit comarques ofereixen un menú especial elaborat amb productes autòctons de la terra i del mar

14/11/2017.La vicepresidenta del Patronat de Turisme i diputada de Turisme de la Diputació de València, Pilar Moncho, ha presentat el nou projecte turístic de València Turisme ‘Del Tros al Plat a les Comarques’ en el cub #visitvalènciacomarques instal·lat en La Marina de València.

En la trobada amb mitjans de comunicació han participat, a més, el director del Patronat, Evarist Caselles, i els Estrella Michelin de Sents Restaurant, els germans Santiago i Ximo Prieto, i Manuel Alonso, de Casa Manolo. També han assistit representants de la consolidada Associació Menjar i Viure i de la nova Associació de Cuiners i Cuineres de la Comunitat Valenciana.

Pilar Moncho ha agraït la presència dels mitjans de comunicació perquè “ens ajudeu al fet que la filosofia ‘Del Tros al Plat’ siga coneguda per tots. Una filosofia que uneix al producte amb el productor i amb les mans que ho transformen en plats únics i excel·lents”.

‘Del Tros al Plat” arribarà a les comarques valencianes del 17 al 26 de novembre per a reivindicar el territori valencià com a destinació turística excel·lent i com “el camí més curt a la felicitat” del visitant, a través de plats genuïns elaborats amb productes autòctons extrets de la terra i del mar.

El nom utilitzat en aquest ambiciós programa fa referència a la necessària vinculació entre el territori on es conrea el producte alimentari (el tros) i el nus de coneixement que es posa en mans de les capacitats dels cuiners (el plat).

Els consumidors com prescriptors del territori

En la seua intervenció, el director del Patronat ha reconegut que “els millors prescriptors de qualsevol producte són els seus consumidors i, per açò, volem implicar a tots els habitants del territori en aquesta acció ‘Del Tros al Plat als Comarques’, perquè a València l’experiència gastronòmica és molt més que asseure’s en una taula”.

En aquest sentit, Manuel Alonso ha assenyalat que no hi ha cap altra comunitat que tinga el rebost que tenim nosaltres perquè en ella hi ha de tot: mar, horta i muntanya”.

“A més- ha agregat-, no solament som el que mengem sinó que també és important del que s’alimenten els productes que consumim”.

Els germans Prieto, de Sents Restaurant, han felicitat per la seua banda al Patronat de Turisme per aquesta acció i han avançat que oferiran un menú fusió amb productes de la terra.

Un total de 30 restaurants amb menús especials

Un total de 30 restaurants de vuit comarques participen en aquesta primera edició de ‘Del Tros al Plat a les Comarques’, amb menús que oscil·len entre els 20 i 45 euros (a raó de un menú de migdia, d’entre 20 i 35 euros, i un altre de nit, entre 30 i 45 euros, per cadascun dels restaurants, sense maridatge).

València Turisme ofereix tota la informació sobre aquest tema en el seu portal web www.valenciaturisme.org, amb opció d’enviar les sol·licituds de reserva als restaurants.

Restaurants participants:

COMARCA

MUNICIPI

RESTAURANT

VALL D’ALBAIDA

Ontinyent

EL TINELL DE CALABUIG

VALL D’ALBAIDA

Ontinyent

LA CUINA

VALL D’ALBAIDA

Ontinyent

SENTS

*Michelín

CAMP DE TÚRIA

Llíria

LA VACA

CAMP DE TÚRIA

Llíria

LA TAULA DE LLÍRIA

CAMP DE TÚRIA

Benissanó

LEVANTE

CAMP DE TÚRIA

Riba-Roja de Túria

LA BARRA DEL HOTEL MURALLETA

CAMP DE TÚRIA

Riba-Roja de Túria

EL RACÓ DEL BON GUST

CAMP DE MORVEDRE

Sagunt

RESTAURANTE Y COPAS LE FOU

LA RIBERA BAIXA

Cullera

EL RINCÓN DEL FARO

LA RIBERA BAIXA

Cullera

FLORAZAR

LA RIBERA BAIXA

Sueca

EL REBOST

L’HORTA

El Saler

CASA CARMINA

L’HORTA

Alaquàs

LA SEQUIETA

L’HORTA

Albal

Mediterráneo

L’HORTA

Valencia

Blue Marina

L’HORTA

Valencia

ELADIO

L’HORTA

Valencia

LA MARÍTIMA

L’HORTA

Valencia

MACEL·LUM

L’HORTA

Valencia

SAUSALITO

L’HORTA

Valencia

Trattoria Napoletana Da Carlo

L’HORTA

Valencia

Coloniales Huerta

L’HORTA

Valencia

LA MATANDETA

L’HORTA

Valencia

PANORAMA

L’HORTA

Valencia

MARINA BEACH

LA SAFOR

Daimús

CASA MANOLO

*Michelín

LA SAFOR

Daimús

DAILY GASTROBAR

LA SAFOR

Tavernes de la Valldigna

L’ANGEL RESTAURANT

LA SERRANIA

Pedralba

LA PITANZA

RIBERA ALTA

Alzira

CAMIVELL RESTAURAN