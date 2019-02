L’Auditori Municipal va acollir el dissabte 19 de gener la presentació dels i les representants de la Falla del poble d’Alboraia per a les Falles d’aquest 2019.

D’aquesta manera, la comissió va presentar a Vicente Lleó Giménez com a President i a David Dueñas Sanchis com a President Infantil de la falla. Per la seua banda, Marta Torres Miranda ocuparà el lloc de Fallera Major Infantil.