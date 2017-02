La Falla ‘La Torre’ d’Almussafes celebra la presentació dels seus màxims representants

La comissió va rendir honor el passat cap de setmana de l’11 i 12 de febrer a les seues falleres majors d’este 2017

Almussafes, a 14 de febrer del 2017. La sala d’actes del Centre Cultural d’Almussafes va acollir, durant el passat cap de setmana, les cerimònies de presentació dels representants de la Falla La Torre per a este exercici. Mentres que el dissabte per la nit es va dur a terme l’exaltació pública de la fallera major, Isabel Moreno, la vesprada del diumenge va estar dedicada a Mireia Magraner, la fallera major infantil. Amb estes commemoracions la segona comissió gestada en el municipi obri el calendari d’activitats festives de les seues primeres falles reconegudes com a Patrimoni de la Humanitat. L’alcalde, Toni González, va felicitar els fallers pel seu nomenament i va remarcar el compromís del consistori de mantindre i millorar la festa josefina.

Isabel Moreno, Mireia Magraner i David Bueno ja són oficialment fallera major, fallera major infantil i president infantil, respectivament, de la Falla La Torre d’Almussafes. Els tres van ser presentats públicament davant dels ciutadans en els actes d’exaltació duts a terme el dissabte 11 i el diumenge 12 de febrer a la sala d’actes del Centre Cultural.

Durant la nit del dissabte, la celebració dedicada a la Fallera Major va comptar amb la presència del primer edil d’Almussafes, qui va imposar els bunyols d’or amb fulls de llorer als fallers que complixen dos dècades com a integrants veterans de la comissió. A més, la jornada va estar amenitzada per un divertit i original espectacle musical inspirat en les cançons de la popular emissora Los 40 Principales.

El president de l’executiu va aprofitar el seu discurs per a remarcar la contribució de l’entitat a la cohesió social del poble al llarg dels seus més de 20 anys de vida, a més de la importància de preservar una festa reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. “Des de l’Ajuntament continuarem millorant i alimentant les Falles perquè són un bé d’interés cultural de valor incalculable”.

D’altra banda, els actes del diumenge van tindre la fallera major infantil, Mireia Magraner, com a gran protagonista. Per a la cerimònia de presentació en el seu honor, en la que va estar abrigada en tot moment pel president infantil, David Bueno, els fallers van preparar un conte musicalitzat de Disney sobre el personatge Aladdín, amb el que van fer gaudir al públic assistent d’una vesprada inoblidable.