La Falla Sol i Tarongers ha presentat a la seua Fallera Major Infantil i al seu President Infantil d’aquest any

La presentació ha sigut un acte molt emotiu per familiars i amics de la Fallera Major Infantil, Erika i del President Infantil, Pablo

Al Mareny de Barraquetes ja han arribat les Falles. A la Falla Sol i Tarongers ha tingut lloc la tradicional i emotiva presentació fallera

La presentació es va celebrar al cau faller de la mateixa Falla i va comptar amb la presència de l’alcalde de la localitat.

El President Infantil i la Fallera Major Infantil d’aquest any van esperar impacients i nerviosos a la presentació oficial, ja que el que senten per les Falles és un sentiment que no es pot descriure.

L’acte va ser especial ja que al Mareny de Barraquetes és l’única falla que hi ha.

Passen els anys i la presentació continua sent igual o més important per als fallers.