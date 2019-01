La festa de Sant Antoni es trasllada enguany al dissabte a Almussafes

Print This Post

La benedicció dels animals es durà a terme el pròxim 19 de gener a les 13 hores enfront de l’església parroquial

A la vesprada, a les 17 hores, s’oferiran a la ciutadania danses tradicionals al voltant de la foguera

Aquest dissabte 19 de gener se celebrarà a Almussafes la festa de Sant Antoni Abat, esdeveniment que inclourà la tradicional benedicció dels animals i una exhibició de danses valencianes. Els actes estan organitzats per la Penya de Carreters, Dansaires del Tramusser, els alumnes de dolçaina del CPM Lira Almussafense i la Parròquia Sant Bertomeu Apòstol. Per primera vegada, aquesta multitudinària festa es durà a terme en dissabte.

La festivitat dedicada a Sant Antoni Abat s’acosta i les entitats encarregades de la seua organització a Almussafes es preparen per a honrar-lo a través de diferents activitats que tornaran a omplir els carrers d’almussafenys.

La principal novetat d’enguany és que per primera vegada se celebrarà en dissabte i no en diumenge. Així, aquest 19 de gener la Penya de Carreters, Dansaires del Tramusser, els alumnes de dolçaina del Centre Professional de Música (CPM) Lira Almussafense i la Parròquia Sant Bertomeu Apòstol s’uniran per a dur a terme la programació organitzada amb motiu d’aquesta commemoració.

A les 13 hores, el rector de la localitat, Don Miguel Martínez Ferrer, realitzarà la tradicional benedicció dels animals en la plaça Major, enfront de l’església de Sant Bertomeu, on finalitzarà la cercavila de carros i cavalls organitzada per la Penya de Carreters, que comptarà amb persones procedents d’Almussafes, Sollana, Benifaió, Algemesí, El Romaní o Silla.

Durant aquesta, les famílies podran portar a les seues mascotes per a demanar-li al sant la seua protecció i també es durà a terme el repartiment dels pans beneïts i de les estampes religioses editades per a l’ocasió.

Posteriorment, a les 17 hores, Dansaires del Tramusser oferirà una sèrie de balls típics valencians al voltant de la foguera, activitat en la qual també participaran els integrants del CPM.