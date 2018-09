La Filmoteca d’Estiu s’apropa als 14.000 espectadors

Connect on Linked in

La Filmoteca de València ha assolit una xifra rècord de vora 14.000 espectadors en la seua edició d’aquest mes d’agost, 2.000 més que en l’anterior edició, i ha obtingut una mitjana de 556 espectadors per projecció, unes xifres que demostren la consolidació d’aquesta iniciativa estiuenca de l’Institut Valencià de Cultura.

La pel·lícula més vista enguany ha sigut ‘La forma del agua’, de Guillermo del Toro, que ha sumat 1.913 espectadors en les seues tres projeccions. D’altra banda, cal destacar que ‘The Bookshop’ (‘La llibreria’), d’Isabel Coixet, en versió original subtitulada en valencià, ha assolit la mitjana més alta d’espectadors, 805 per projecció.

Amb aquesta activitat, que s’ha allargat des del 28 de juliol fins al 26 d’agost, la Filmoteca ha mantingut la seua oferta cinematogràfica en la ciutat durant el mes d’agost amb les projeccions a l’aire lliure als Jardins del Palau de la Música. Per primera vegada des dels seus inicis, la Filmoteca d’Estiu ha programat dues pel·lícules en versió original amb subtítols en valencià: ‘The Bookshop’ (‘La llibreria’), d’Isabel Coixet, i ‘M. Eine Stadt sucht einen Mörder’ (‘M. Una ciutat busca un assassí’), clàssic de Fritz Lang. També s’ha projectat la producció catalana ‘Estiu 1993’, en versió original amb subtítols en castellà.

La celebració de la Filmoteca d’Estiu és possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de València, que cedeix els Jardins del Palau de la Música com a espai de les projeccions, al patrocini per nové any consecutiu de Nedgia Cegas i a la col·laboració de Cervesa Túria. Els criteris de programació de la Filmoteca d’Estiu són els mateixos que se segueixen la resta de l’any a la sala Berlanga: versió original, qualitat en les projeccions i un preu assequible.

Propostes clàssiques i actuals

Les pel·lícules s’han estructurat en dos cicles. En el cicle ‘Cinema de hui’ s’han recuperat algunes de les pel·lícules premiades en els Goya, els Oscar i els Premis del Cinema Europeu. El cicle ‘Cinema de sempre’ ha oferit la possibilitat de gaudir de clàssics imprescindibles en excel·lents còpies digital, tal com van ser concebudes pels seus autors.

Entre les pel·lícules del cicle ‘Cinema de hui’, han figurat la xilena ‘Una mujer fantástica’ (2017), de Sebastián Lelio, Oscar a millor pel·lícula de parla no anglesa i Goya a millor pel·lícula hispanoamericana; ‘Muchos hijos, un mono y un castillo’ (2017), de Gustavo Salmerón, Goya al millor documental, i ‘The Square’ (2017), de Ruben Östlund, Palma d’Or en el Festival de Canes i millor pel·lícula en els Premis del Cinema Europeu.

Han completat la programació d’aquest cicle ‘La forma del agua’ (2017), del mexicà Guillermo del Toro, Oscar a millor pel·lícula i millor direcció; ‘Estiu 1993’ (2017), de Carla Simón, Goya a la millor direcció novel, i ‘The Bookshop’ (‘La llibreria’) (2017), d’Isabel Coixet, Goya a millor pel·lícula, millor direcció i millor guió adaptat.

A més de ‘Casablanca’ i ‘M. Eine Stadt sucht einen Mörder’ (‘M. Una ciutat busca un assassí’) de Lang, el cicle ‘Cinema de sempre’ ha presentat els clàssics ‘Sunset Boulevard’ (1950), de Billy Wilder; ‘Rebecca’ (1940), d’Alfred Hitchcock, i un programa doble de pel·lícules mudes protagonitzades pel còmic Buster Keaton: ‘The goat’ (1921) i ‘The Navigator’ (1924).