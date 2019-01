La finca Sinyent rep la visita dels jubilats de Polinyà

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els jubilats de Polinyà han passat el matí en la finca Sinyent per a conéixer de primera mà com es treballa i què es fa en el seu interior, amb l’objectiu de, posteriorment, poder transmetre-ho a la resta de la gent del seu voltant.

La finca ‘Sinyent’ d’AVA-ASAJA ha rebut una visita amb ‘experiència’.

L’objectiu d’aquesta ruta per l’interior del terreny es donar a conéixer la tasca que es desenvolupa amb la terra i el cultiu. En la finca Sinyent es realitzen una mena d’assatjos per tal d’aplicar-los posteriorment al treball agrícola.

Tot i que molts dels jubilats saben de la seua existència, és possible que no coneguen ben bé com es treballa, i eixa és la finalitat.

Dins la finca es treballa amb una gran quantitat de varietats de l’agricultura del territori valencià. S’estudien sistemes d’arreu del món amb la intenció de millorar la feina dels agricultors valencians i fer-la viable.

Ferrer, vicepresident segon de l’associació, recalca la importància que ha tingut i té l’agricultura en el nostre territori.

La visita ha tingut molt bona acollida entre els jubilats de la localitat, ja que molts d’ells han tingut un gran contacte amb l’agricultura molt estret, fins i tot, malgrat no estar en actiu, hi ha qui conserva terrenys.

El matí ha començat amb un bon esmorzar per a agafar forces i poder descobrir la terra amb molta més energia. Un detall que no ha passat desapercebut entre els seus assistents.

Ara sí, després de l’esmorzar i la ruta per la finca, els jubilats ja estan preparats per a explicar a veïns i familiars què es fa en l’antiga granja.