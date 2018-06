La Fira de l’Esport de Picassent es consolida com una cita al calendari preestival

Connect on Linked in

El Poliesportiu acull una jornada amb tot un ventall de pràctiques esportives per a xiquets i xiquetes de 3 a 16 anys

El Poliesportiu municipal va acollir el diumenge 17 de juny la Fira Esportiva de Picassent amb un gran èxit de participació. Esta instal·lació va ser l’escenari de nombroses activitats esportives de tot tipus de disciplines. Des de tenis fins a caiac, sense oblidar l’handbol, la rítmica, el tir amb arc, el futbol o l’atletisme. Sens dubte, tot un ventall de possibilitats lúdiques i esportives en una jornada molt esperada.

La fira, organitzada per les regidories d’Igualtat i d’Esports, suposa un esdeveniment que afavorix la pràctica d’esport baix el paraigües de la igualtat. Mocholí destacava «la tasca de les dues regidories amb l’objectiu comú de fomentar la igualtat entre xiquets i xiquetes». Mentre, per la seua part, la regidora d’Igualtat, Belén Bernat, assenyala «la importància d’oferir les diferents opcions previ a l’inici de curs i per això la fira s’ha avançat al mes de juny, per tal de poder matricular-se».

Adreçada a xiquets de 3 a 16 anys, enguany una de les novetats ha sigut precisament obrir una finestra als més xicotets, que també han pogut gaudir d’una jornada molt esperada, amb un circuit de psicomotricitat i la iniciació en diverses pràctiques.

Quant al futur, l’Ajuntament vol continuar donant-li suport a una iniciativa que ja ha trobat el seu lloc al calendari picassentí, tot convidant els clubs esportius de la localitat. Una proposta que ha sigut molt ben acollida per les entitats, pels pares i mares i pels xiquets i xiquetes, vertaders protagonistes de la jornada.

Zeus Alemany, del Club d’Atletisme, aplaudix la iniciativa municipal i es mostra molt satisfet de l’èxit de la fira. Pel seu costat, els pares i mares han agraït molt la celebració d’esta fira, sense oblidar als participants, xiquets i xiquetes que van viure amb alegria i il·lusió un dia molt complet. Només queda pensar ja en la Fira d’Esports de Picassent de l’any vinent i no parar d’entrenar-se i gaudir de l’esport.