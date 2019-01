La Foguera de Sant Antoni d’Alginet ha sigut un èxit en tots els aspectes.

Print This Post

Alginet crema la seua Foguera de Sant Antoni amb molta participació ciutadana acompanyant la cercavila.

La Foguera de Sant Antoni d’Alginet es celebren amb molta alegria, és una de les festes més esperades pels seus veïns, ja que és motiu de quedar per a sopar en els familiars i amics i fer una bona torrà.

Era moment de començar la cercavila

I es què Alginet ha celebrat per tot l’alt este dia.

La Muixeranga d’Alginet també ha fet presencia en este acte, mostrant l’art que tenen. Una colla que ha crescut des de la discreció, en un poble que fins fa pocs anys no tenia tradició muixeranguera. Aquest és el tercer any que participen en esta festa.

Molt important en la muixeranga és la tasca del cap de Canalla.

Els correfocs d’Alginet també han estat presents, este grup de persones disfressades de dimonis han desfilat pels seus carrers, ballant i votant entre focs artificials.

Esta cercavila ha sigut tot un èxit, a la porta de diferents cases hi havien dolços i mistela. A més es veien a dones preparant les taules per a sopar quan acabara la foguera. La foguera d’Alginet amb forma piramidal estava formada per troncs de Madeira. L’encarregada de prendre-li foc va ser la regidora de festes i comerç d’Alginet Maria Jesús Espert que va fer un balanç molt positiu d’aquesta festa.

I en acabar els veïns d’Alginet podien passar per arreplegar la coca en cansalada que l’ajuntament els oferia que junt a la mistela, el vi i la foguera no passaren gens de fred.