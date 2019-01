La Formació Professional, a debat en les noves jornades impulsades per l’IES Almussafes

Connect on Linked in

El centre educatiu acollirà des d’ara i fins a juny diversos actes per a reflexionar sobre els reptes de futur

Els regidors de la localitat Pau Bosch i Davinia Calatayud han participat en la jornada inaugural

L’IES Almussafes ha inaugurat hui, dimecres 23 de gener, les seues II Jornades de la Formació Professional, una iniciativa amb la qual el centre pretén reflexionar sobre la situació de la FP a través de diferents propostes en les quals està previst comptar amb experts dels àmbits de l’empresa, l’educació i l’administració. En la seua inauguració han participat el secretari autonòmic d’Educació i Investigació, Miquel Soler, el regidor d’Educació, Pau Bosch, i el director de l’IES, Francesc Bastidas. Posteriorment s’ha celebrat una taula redona en la qual s’ha parlat de la situació actual de la FP, tant a nivell general com en l’institut.

Des de hui, dimecres 23 de gener, i fins el pròxim mes de juny, l’IES Almussafes celebrarà les seues II Jornades de la Formació Professional, una iniciativa nascuda en 2016 amb la qual el claustre de professors del centre educatiu del municipi pretén analitzar la situació d’aquests itineraris d’ensenyament i debatre sobre si els seus continguts s’ajusten a les necessitats del teixit empresarial. Per a això, el programa recull diverses conferències amb empreses capdavanteres i organismes públics, com EUROPE DIRECT, institució dependent de la Comissió Europea.

La inauguració d’aquesta nova edició de les jornades s’ha celebrat aquest matí a les 10 hores a la sala d’usos múltiples de la infraestructura amb un acte institucional que ha estat presidit pel secretari autonòmic d’Educació i Investigació, Miquel Soler, i en el qual han participat també el director de l’IES, Francesc Bastidas, i el regidor d’Educació de l’Ajuntament d’Almussafes, Pau Bosch. Han estat presents també l’edil de Polítiques d’Igualtat i Joventut, Davinia Calatayud, així com representants de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) i d’associacions y empreses com AVIA, APPI-A, FEMEVAL, SIEMENS i Fundació Bankia, entre altres.

En la seua intervenció, el secretari autonòmic, que ha reconegut que “el sistema educatiu no aconsegueix la rapidesa amb la qual canvia l’economia”, ha expressat la intenció de la Generalitat Valenciana de crear l’Institut Valencià de la Formació Professional, una eina amb la qual donar resposta a les necessitats de preparació dels sectors productius, perquè al seu judici “l’FP és un element essencial per al canvi que volem”. A més, Soler ha enumerat les mesures impulsades per l’administració autonòmica durant la present legislativa, entre les quals es troba l’increment en el nombre de cicles, i ha recordat que s’està elaborant el mapa de l’FP amb l’objectiu de definir quins sectors productius existeixen i establir una oferta de producció que resulte coherent.

Amb tot, advoca per augmentar el pressupost, “perquè el conjunt de l’oferta done resposta a les necessitats en el sector”, per una formació més flexible, “si ens creiem que els canvis de la societat són ràpids i tots i totes hem de formar-nos al llarg de la vida”, i per impulsar el reconeixement de les competències laborals de les persones amb una llarga trajectòria professional, la qual cosa permetrà a aquestes persones obtindre un títol de formació professional o un certificat de professionalitat que les acredite com a especialistes en un determinat àmbit.

Per part seua, el regidor d’Educació ha assenyalat que la formació professional és la millor eixida per a entrar en el mercat laboral. “Hem de canviar la nostra mentalitat perquè és radicalment fals que les carreres universitàries estiguen per damunt de l’FP. De fet, en l’actualitat és molt més probable trobar treball amb un títol d’aquest tipus que amb un graduat”, explica. En la seua opinió, “hem de canviar aqueixa visió errònia i valorar més aquesta alternativa educativa si volem ser més competitius en sectors tan estratègics com el de la indústria, en el qual Almussafes és una referència”.

Taula redona

Durant el matí s’ha dut a terme també una taula redona a la biblioteca en la qual s’han tractat diversos temes relacionats amb l’FP i d’interés per al sector industrial, motor de l’economia almussafenya. Segons l’equip directiu de l’IES, que ha titulat el col·loqui ‘Els reptes de la FP 4.0 davant un entorn empresarial en constant evolució’, “la unió de tots els agents implicats en el bé formatiu dels treballadors i treballadores del polígon ens fan forts i més capaços d’arribar a un enteniment”. Moderada pel director, Francesc Bastidas, ha tingut com a ponents als dos edils, la subdirectora general de Formació Professional i Qualificació Professional, Pilar Micó, la gerent del Clúster d’Automoció de la Comunitat Valenciana (AVIA), Elena Lluch, el coordinador territorial est de la Fundació Bankia per la Formació Professional, Ricardo Guillem, el responsable de manteniment d’Autotrim i part del professorat del centre al front dels cicles formatius.

Durant aquesta, el director ha explicat que Mecatrònica és una especialitat molt demandada, igual que Automatització i Robòtica, que es requereix tant per a departaments de producció com de qualitat. En la seua opinió, l’oferta parcial de Robòtica Industrial i Fabricació en Control Numèric estan sent molt polivalents per a l’alumnat. El responsable del centre considera que seria una bona opció oferir continguts de Labora (antic Servef), per al que és necessari obtindre el certificat de centre integrat. No obstant això, assegura que faria falta una plantilla més àmplia. Malgrat això, afirma que s’han anat aconseguint homologacions per a impartir els cursos i poder oferir certificats de professionalitat en el futur. Finalment, Bastidas ha lamentat que l’oferta parcial no és suficient i que hauria de ser complementària a la de Labora i ha sol·licitat a la representant de l’administració autonòmica present en l’acte la competència per a poder cedir instal·lacions a associacions com APPI i AVIA per al desenvolupament d’activitats relacionades amb l’àmbit industrial.

Per a la subdirectora d’AVIA, constitueix una prioritat apostar per la formació del professorat i establir un model de reciclatge per a ells que s’adapte als avanços i evolució dels sectors productius. A més, considera també necessari actualitzar l’equipament, perquè assegura que hi ha molts centres amb maquinària obsoleta. En aquest sentit, ha declarat que les empreses volen cedir material, però que la Generalitat Valenciana no contempla eixa possibilitat.

Participació de l’alumnat

El professorat del centre ha involucrat en la sessió a l’alumnat d’FP, el qual ha participat activament en les diferents activitats organitzades per a aquest dia en el marc d’aquesta iniciativa, que es desenvoluparà fins al mes de juny amb conferències, demostracions, presentacions i taules redones en les quals obtindran una visió global de la situació actual dels diferents àmbits que abasta la formació professional gràcies a la intervenció de nombrosos experts. Hui, les propostes s’han centrat en diverses conferències sobre temes com el concepte de factoria digital i industrial, el funcionament intern de les compres i la logística d’una empresa, l’emprenedoria i els recursos humans.