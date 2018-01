El Castell de Cullera bat rècord de visitants en 2017

La fortalesa supera els 33.000 turistes i s’aferma com el monument amb major afluència de la Ribera

CULLERA. 02-01-18. El Castell de Cullera seguix batent les seues pròpies marques any rere any. En 2017, la fortalesa va rebre 33.479 visitants, el que suposa un 11,5 % més que en l’exercici anterior, quan el monument ja havia polvoritzat els seus registres anteriors.

Les dades afermen al castell cullerenc com el monument amb més visites de la Ribera i demostren que en pocs anys s’ha convertit en un dels atractius complementaris a l’oferta de sol i platja que més criden l’atenció del turisme que arriba al municipi.

L’ampliació de l’horari a l’hivern, que s’aplica des de 2016, ha resultat ser tot un èxit, es congratula la regidora de Patrimoni Històric i Museus, Amparo Jover, perquè ha acabat d’impulsar l’arribada diària de visitants al Castell. És precisament en els mesos de temporada mitjana i baixa on més creixen els turistes que busquen conéixer l’atractiu patrimonial de la ciutat.

«Es tracta de turistes que passen ací alguns dies, però també de molts grups organitzats que vénen des de fora per a conèixer-lo», afirma Jover. «L’afluència d’autobusos és constant», remarca.

Per mesos, agost va ser el millor de la sèrie amb més de 5.000 visites registrades, seguit per abril, setembre i juliol. No obstant açò, els guarismes són similars al maig o juny, la qual cosa denota un degoteig constant de visitants que allunyen al Castell de l’estacionalitat.

20 % d’estrangers

El perfil del visitant del Castell respon al del turista nacional, procedent sobretot de la Comunitat Valenciana, Madrid, les dos Castelles i Catalunya. No obstant això, el percentatge d’estrangers ja suposa el 20 %, aproximadament.

La fortalesa cullerenca alberga el Museu Municipal d’Història i Arqueologia i a més també acull exposicions temporals i durant els mesos d’estiu oferix quasi diàriament espectacles musicals nocturns. Esta extensa oferta incentiva encara més l’arribada de visitants.

El Castell d’origen àrab i que data del segle X és la joia de la corona del ric patrimoni cullerenc i, després de les platges, l’espai més visitat. Des que fóra restaurat i obert al públic en 2011, el seu creixement ha sigut exponencial.

Ja en 2015, el Castell de Cullera va batre rècords de visites en aconseguir les 26.175 enfront de les 24.905 de l’any anterior. L’any passat, 2016, va superar els 30.000 visitants.

Fins a abril, pot visitar-se en horari d’hivern als matins de 10 a 14 h, i a les vesprades de 16 a 18 h de dimarts a dissabte.

Construcció de l’època califal és Bé d’Interés Cultural (BIC) i té a més un caràcter llegendari atés que durant la reconquesta cristiana va resistir als intents d’assalt del Rei Jaume I, qui solament va poder fer-se amb ell el 1239 després de la capitulació dels musulmans.