La gaditana Nélida Leal Rodríguez, guanyadora del XI Premi Carolina Planells Contra la Violència de Gènere de Narrativa Curta

L’autora gaditana Nélida Leal Rodríguez ha sigut la guanyadora de la categoria d’adults del Premi Carolina Planells Contra la Violència de Gènere de Narrativa Curta. Amb la seua obra ‘Al menos un mes’, l’andalusa ha destacat a ulls del jurat per sobre de les desenes d’obres arribades de tots els indrets del país i ha guanyat aquest guardó, dotat amb 600 euros.

Els noms de les persones guanyadores de les diferents categories d’aquest premi, que porta el nom d’una dona víctima d’un assassinat masclista ocorregut a Paiporta, es varen donar a conéixer el passat dilluns, durant l’acte central de celebració del 25N, Dia Mundia Contra la Violència Masclista.

En categoria juvenil, la guanyadora ha sigut la lleidatana Etna Miró amb ‘El bany’. Aquest premi està dotat amb 400 euros. El millor treball presentat per concursants empadronats o empadronades a Paiporta ha anat a parar a Frederic Tarazona i Doménech, amb el seu text ‘No constaban denuncias previas’. En la categoria juvenil, aquest premi per a empadronats o empadronades a Paiporta s’ha declarat desert.

D’altra banda, l’accèssit a la millor obra presentada en valencià, i que no ha resultat guanyadora en cap de les altres categories, dotat amb 400 euros, a l’obra que porta per títol ‘La corda’, d’Ana María Valero Sanchis, de Paiporta.

Per últim, tal com s’explica en la resolució del jurat i com succeeix cada any, l’Ajuntament publicarà totes les obres guardonades en un llibre, així com altres destacades, les finalistes: ‘La reja violeta’, de Susana Gisbert Grifo, de València; ‘Lo que aprendí contigo’, de Mario Caballero León, de Picanya; i ‘El marido de la costurera’, de José Quesada Moreno, de Sevilla. Com a finalistes en la categoria juvenil es publicaran ‘Una cena entre amigos’, d’Alma Irene Martínez Barroso, de València, i ‘Cultivem feminisme, recollim igualtat’, de Lucía Penalba de los Santos, de València.