La Generalitat i Foment acorden actuacions per a avançar en el desenvolupament dels accessos a l’AP-7

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha valorat la reunió que ha mantingut amb el secretari general d’Infraestructures del Ministeri de Foment, Javier Esquerre, on s’han produït “grans avanços” en l’estudi de la proposta d’accessos a l’AP7 que ha plantejat la Generalitat para quan siga “lliure i gratuïta a partir de l’1 de gener de 2020”.

En aquest sentit, Salvador ha explicat que, durant la reunió, s’ha acordat que el Ministeri de Foment elaborarà els estudis de planejament necessaris per a desenvolupar les 10 connexions proposades per la Generalitat.

A més, es crearà una comissió tècnica que treballarà conjuntament per a estudiar i desenvolupar un protocol d’actuacions i on s’abordarà, entre uns altres, la necessitat de la connexió a la Safor, de l’enllaç de la CV-60 i de la nacional N-332 amb l’AP-7.

És més, el secretari general d’Infraestructures ha avançat que el Govern central licitarà en breu les obres de dues dels accessos plantejats com són el d’Ulldecona-Vinaròs per més de 15 milions d’euros, c”omo ja va anunciar ahir el ministre Ábalos, així com el branc sud d’Oliva de connexió de la N-332 amb l’AP7, que també es va a licitar en 2019″.

Així mateix, Esquerre ha confirmat que s’obri un nou espai amb la certesa segura que les autopistes, segons caduque la seua concessió, no van a ser ni prorrogades ni relicitadas, i respecte a l’AP-7 ha assenyalat que la conservació serà assumida pel Ministeri de Foment, que s’encarregarà de preparar la licitació del contracte de manteniment perquè es puga treballar amb normalitat gens més finalitze la concessió.

Per a la consellera, “açò és una molt bona notícia perquè hem passat d’un Govern central del PP que no escoltava i no atenia les demandes dels valencians, a un Govern central de Pedro Sánchez que atén i executa les peticions que reclamem des de fa temps”.

“Parlem la mateixa llengua i el mateix llenguatge, perquè per primera vegada des de fa temps la Comunitat Valenciana i les seues reivindicacions estan en l’agenda del Govern central”, ha indicat.

Quant a l’ampliació de la V-21, que també s’ha abordat en la reunió, el ministeri ha assegurat que considera viables tècnicament les peticions de la Generalitat com l’execució d’un carril Bus VAO, la construcció d’una passarel·la que connecte Alboraia amb Port Saplaya o ocupar un terç menys d’horta atenent les consideracions del Pla d’Acció Territorial de l’Horta que ha aprovat avui el Ple del Consell.