La Guàrdia Civil de València disposa de 32 vehicles nous

La Guàrdia Civil de València ja disposa d’un total de 32 vehicles nous, que serviran per a millorar el servei en l’àmbit de la seguretat ciutadana. En la presentació de la nova flota vehicular ha estat present el Delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio, qui ha pogut veure de primera mà els turismes, que no arriben per a completar, però per a alleugerar la situació.

La necessitat d’adquirir nous vehicles radica en l’antiguitat que tenen alguns dels turismes utilitzats per aquest cos, en molts casos arribant als 18 anys i superant la xifra de 700mil quilòmetres. La inversió ha estat provinent dels Fons Propis del Cos.

La majoria dels turismes estan adaptats perfectament perquè la Guàrdia Civil puga realitzar la seua feina de forma eficaç i millorar notablement el servei pel que fa a la seguretat ciutadana. Les diferents unitats van a veure les seues flotes augmentades de manera exponencial.

El Delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio, també ha fet referència a les reformes que es tenen previst fer en les diferents dependències del cos durant els pròxims anys amb una inversió que arriba als 275 milions d’euros.

En total, per a la Comunitat Valenciana s’han adquirit una seixantena de nous vehicles. Els 32 de la província de València, 6 que aniran destinats Castelló i 26 vehicles per a la província d’Alacant, tots ells serviran d’impuls per a millorar la seguretat dels agents i dels ciutadans.