La GVA aprova el Pla d’Acció Territorial per «protegir i revitalitzar» l’Horta de València

El dia d’ahir, dimecres 28 de novembre, fou un dia històric per al govern de la Generalitat Valenciana i per al futur de molts pobles que, com Godella, tenen en l’Horta un tresor del seu patrimoni econòmic, paisatgístic, social i cultural.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, la consellera i el secretari autonòmic de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador i Lluís Ferrando respectivament, i la Directora General d’Urbanisme, Rosa Pardo, presentaren el nou Pla d’Acció Territorial (PAT) d’Ordenació i Dinamització de l’Horta de València. Un pla que desenvolupa la Llei de l’Horta de València aprovada a les Corts este mateix any i que suposa «una fita històrica en la protecció i revitalització d’este paratge tan ferit com volgut, tan nostre i tan universal com és l’Horta de València», explicà Oltra.

El PAT de l’Horta contempla la preservació de més d’11.000 hectàrees de sols agrícoles, la recuperació d’unes 250 hectàrees d’horta i més de 100 edificacions tradicionals. Com no podia ser d’una altra manera, esta notícia ha estat rebuda amb molt d’entusiasme per part de l’alcaldessa de Godella i regidora d’Urbanisme i Agricultura, Eva Sanchis, que va assistir a l’acte de presentació. «Estem molt contentes pel que significa esta iniciativa, i esperem que es traduïsca en una millora de la qualitat de les persones que viuen del camp i que signifique no només una protecció del paisatge sinó també una protecció de l’activitat econòmica que allí es realitza», ha declarat.

Sanchis ha fet referència a les paraules de Rosa Pardo, quan va destacar que, a més de la pròpia ciutat de València, ja hi ha molts pobles capdavanters en matèria de protecció de l’Horta i promoció de l’agroecologia i el consum dels productes de proximitat, com poden ser Godella o Meliana.

El Pla d’Acció Territorial d’Ordenació i Dinamització de l´Horta de València arriba després d’un procés de participació pública exhaustiu i s’aprovarà a través d’un decret en el Consell durant els pròxims dies. Els objectius d’aquest pla són la preservació, recuperació i dinamització de l’Horta de València mitjançant uns continguts i unes propostes que tenen en compte tots els elements que constitueixen aquest espai tan singular: la categorització de l’Horta en funció dels seus valors, la protecció davant l’especulació urbanística, la posada en marxa de nous instruments de recuperació de l’Horta degradada, el suport a l’activitat agrària, els usos terciaris compatibles per a complementar les rendes agràries i, en resum, mesures que tenen a les persones que viuen de l’activitat agrària i el desenvolupament sostenible de l’Horta de València en el centre de les seues accions.

Durant la seua intervenció, Mónica Oltra ha insistit en que és important que el Consell i la resta d’administracions continuen treballant «de manera coordinada i transversal» per defensar l’horta valenciana. En este sentit, es preveu la creació del Consell de l’Horta de València i l’elaboració d’un Pla de Desenvolupament Agrari de l’Horta de València -actualment en fase d’elaboració- que abordarà la formació, la professionalització, i la millora de la rendibilitat i viabilitat de les explotacions agràries.

La voluntat d’este Pla d’Acció Territorial d’Ordenació i Dinamització de l’Horta de València és ben clara: fer de l’horta un element «viu i rendible, que garantisca un mode de vida digne, que proporcione els aliments de proximitat i els bens i serveis ambientals, culturals i de protecció front a riscos naturals com és el cas de les inundacions, la intrusió salina i el canvi climàtic».