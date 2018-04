La igualtat arriba a la Falla Mig Camí d’Almussafes

Print This Post

La comissió més jove del municipi tria per primera vegada a una dona per a presidir l’entitat

Tanya Borrás Magraner comença a treballar en els actes que conformaran l’exercici faller 2018-2019

Almussafes, a 19 d’abril de 2018. La jove Tanya Borrás Magraner presidirà durant l’exercici 2018-2019 la Falla Mig Camí d’Almussafes, convertint-se així en la primera dona que accedeix al càrrec en aquesta comissió que planta els seus monuments en la localitat des de 2011. Borrás, que va ser triada pels seus companys i companyes en una reunió celebrada el passat dissabte 14 d’abril en el casal de l’entitat, pren el relleu de l’anterior president, Damián Asins Tel. Prèviament ja havien passat per aquesta responsabilitat Borja Puchal Belda i Francisco Torralba Mínguez.

A poc a poc les dones van fent-se un lloc en els càrrecs de major responsabilitat d’institucions i associacions. En el cas d’Almussafes, i més concretament en l’àmbit de les falles, la tendència és evident.

Si l’any passat María José Magraner Grau es va convertir en la primera dona a presidir una comissió fallera en la localitat, la de la Falla Primitiva, ara és la Falla Mig Camí la que anuncia que serà una xica la que encapçale l’entitat durant l’exercici faller 2018-2019.

Tanya Borrás Magraner va ser triada pels membres de la seua comissió per a ocupar aquest càrrec el passat dissabte 14 d’abril durant una reunió extraordinària en la qual la jove va arreplegar el testimoni deixat pel seu antecessor, Damián Asins Tel, qui es va encarregar de presidir l’associació durant l’últim any. Prèviament, la comissió va comptar amb altres dos presidents, Borja Puchal Belda (2010-2011) i Francisco Torralba Mínguez (2011-2017).

La Falla Mig Camí, que es va fundar en 2010 i va plantar monuments per primera vegada en el municipi en 2011, compta en l’actualitat amb un total de 94 integrants sumant els components de les seues comissions infantil i adulta.

A més de la celebració de les festes en honor a Sant Josep, els seus membres participen activament durant l’any en diverses activitats organitzades tant per l’Ajuntament d’Almussafes com per altres associacions de la localitat.