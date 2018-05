La II Runcàncer d’Almussafes registra ja més de 800 corredors

Connect on Linked in

Les inscripcions per a participar en la convocatòria romandran obertes fins al dia de la celebració de l’esdeveniment, aquest diumenge 13 de maig

La Junta Local Lluita Contra el Càncer ultima els preparatius per a una jornada en la qual la solidaritat i l’esport seran els protagonistes

Almussafes, a 9 de maig de 2018. Més de 800 persones participaran aquest diumenge 13 de maig en la II Runcàncer d’Almussafes. L’organització confirma que les inscripcions, que romandran obertes fins a aqueixa mateixa jornada, superen aquesta xifra, encara que s’espera que continue augmentant en els pròxims dies. La recaptació íntegra de la venda dels dorsals, el preu dels quals s’ha establit en 5 euros, es destinarà a la recerca del càncer. Des de la Junta Local Lluita contra el Càncer d’Almussafes recorden que les inscripcions per a participar en la carrera únicament poden realitzar-se per Internet fins al dijous, mentre que els interessats a formar part de la marxa no competitiva i en la patinada podran efectuar les seues inscripcions fins al mateix diumenge de manera presencial abans de començar les proves.

La V Setmana de la Salut d’Almussafes conclourà aquest diumenge 13 de maig a partir de les 10 hores amb la celebració de la II Runcàncer organitzada en la localitat. Aquest esdeveniment esportiu-solidari, que ja en la seua primera edició en 2017 es va convertir en tot un èxit d’assistència, tornarà al Parc Central de la localitat i ho farà, de nou, amb el suport massiu de la ciutadania. A dia de hui, quan encara falta mitja setmana per a l’arribada d’aquesta esperada jornada, l’organització de l’esdeveniment ha comptabilitzat ja més de 800 inscripcions per a la carrera, la marxa no competitiva i la patinada programades, totes elles amb un recorregut de 5 quilòmetres.

La Junta Local Lluita contra el Càncer d’Almussafes, entitat que organitza la convocatòria al costat de l’Associació Espanyola Lluita contra el Càncer de València, preveu seguir incrementant aquesta xifra des d’ara i fins al diumenge i recorda que els interessats a formar part del que han denominat una “festa en la qual guanyem tots i totes” han de confirmar la seua participació en https://www.toprun.es/eventos/run-cancer-almussafes-2018 o el mateix 13 de maig de manera presencial just abans de començar en el stand que s’habilitarà per a això. Les inscripcions per a la carrera, no obstant açò, únicament poden realitzar-se a través d’Internet fins a aquest mateix dijous.

La recaptació obtinguda amb la venda de dorsals (5 euros) es destinarà íntegrament als programes de recerca del càncer impulsats per AECC de València, mentre que de les samarretes, amb un preu públic també de 5 euros, solament 1 es dedicaran a aquesta qüestió, atès que els 4 restants s’utilitzaran per a finançar-les. En 2017, Almussafes va aconseguir recaptar més de 6.000 euros gràcies als més de 1.000 participants inscrits a la convocatòria, en la qual Emilio Alcañiz i Mapi del Coso es van alçar com a campions de la prova cronometrada.

Creu Roja Almussafes aprofitarà l’esdeveniment per a instal•lar un lloc per a la recollida d’aliments no peribles que l’associació utilitzarà per a seguir desenvolupant el programa ‘Aliments per a la solidaritat’ que es duu a terme a en la població a través de l’entitat en les instal•lacions de l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de la localitat.