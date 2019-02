La IV edició del Feminari a València ha sigut un gran èxit entre els assistents

Print This Post

‘El Feminari sorgeix per a recollir la tradició del feminisme valencià i per a donar resposta als temes actuals’

La IV edició del Feminari va arribar a la seua fi el passat dissabte al Centre Cultural del Carmen. El congrés va ser organitzat per la Diputació de València i va ser una intensa jornada on es parlaren diversos temes actuals.

Al Feminari participaren diferents ponents, entre ells, la Diputada d’Igualtat, Isabel García que durant l’acte va tenir molt present a l’escriptora, política i veu del feminisme Carmen Alborch.

Durant el congrés, els diferents ponents van exposar la seua lluita contra el masclisme i donaren resposta als assumptes que més interessaven.

Un Feminari que any darrer any és capaç de donar les claus feministes per al reptes actuals a més, “es recolza en la història i les genealogies del feminisme valencià”.