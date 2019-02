La jornada ‘Orienta’t i emprèn’ de l’Ajuntament de Picassent apropa l’alumnat al món laboral

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Picassent organitza una jornada de conferències dirigides a l’alumnat de batxillerat i cicles formatius de l’IES l’Om.

La regidoria de Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Picassent celebra per quart any consecutiu a la Casa de Cultura una jornada informativa i motivacional per a l’alumnat de l’IES l’Om, centrat en les noves tecnologies i en emprendurisme actiu. Més de 150 alumnes assisteixen a esta xerrada, amb dos ponents joves i emprenedors, que van guiar l’alumnat a una nova manera de comprendre el món laboral i empresarial.

Maria Tortajada, popular instagramer i blogger valenciana (@destinationvlc i destinationvalenciavlc.com), va explicar les claus per aconseguir triomfar al món de les xarxes socials i la importància d’estes per al creixement als nous llocs de treball: “S’ha de treballar més altre tipus d’orientació laboral, enfocada a les xarxes socials”, declara la blogger valenciana. I Carlos López, jove empresari, propulsor de Cubo Fit, una innovadora idea de negoci adreçada als gimnàs mòbils, qui va encoratjar l’alumnat picassentí a lluitar pels seus somnis, siguen de la dificultat que siguen: “Un dels objectius d’esta xerrada és animar l’audiència a moure’s i ser constants en allò que es desitge”.

La regidora de Formació i Ocupació, Lola Albert, declarava també als micròfons de l’Om TV i Ràdio l’Om de Picassent la importància d’estes jornades per a la joventut del municipi: “Vivim uns anys on les xarxes socials i la digitalització són essencials per al món laboral, i este tipus de jornades convida l’alumnat a ser participatius, estar en constant aprenentatge i apostar per aquelles idees fresques i originals que puguen tindre un futur per a ells i elles i la resta de la societat”.