La Junta de Govern de Paiporta adjudica la construcció de la nova zona verda del carrer Sant Ramon

També s’han aprovat la reurbanització del carrer Miquel Grau i Salvador Giner, i la construcció de 258 nous nínxols al cementeri nou

La Junta de Govern de Paiporta ha adjudicat en la sessió d’aquest dilluns la construcció de la nova zona verda del carrer Sant Ramon per un preu de 200.148,96 euros (IVA inclòs). Aquesta obra arribarà després de l’expropiació executada pel consistori el passat mes de novembre per un preu de 269.015,07 euros. Un total d’11 empreses han participat en el concurs, el que ha motivat una rebaixa respecte del preu de licitació del 20%.

La nova zona verda, situada al final del carrer Sant Ramon amb els carrers Albal i Felipe II, estarà finalitzada en pocs mesos i tindrà una extensió de 2.266,04 metres quadrats.

“Hem donat un pas més en la realització d’un projecte necessari per a Paiporta, d’una petició expressada en els processos participatius que vàrem encetar a l’inici de la legislatura, i d’una zona verda que millorarà la vida del barri més densament poblat de la localitat”, ha explicat l’alcaldessa, Isabel Martín.

La dirigent paiportina ha subratllat “l’estalvi per a les arques municipals que suposa realitzar procediments oberts, nets i transparents, que permeten a les empreses concursar amb les normes clares, i que fan possible que totes les paiportines i paiportins ens estalviem diners per a destinar a altres àrees que també els necessiten”.

Martín ha recordat com “en altres temps, en concret, en l’anterior legislatura, es pagaven parcs un 40% més cars del preu de mercat per les presses, la mala gestió, i l’impuls per afavorir empreses amigues del PP”.

Entre l’expropiació i el projecte, el govern de Paiporta invertirà un total de 469.164,03 euros en la construcció d’una nova zona verda que comptarà amb arbrat, jocs infantils, una pèrgola per a fer ombra i un segon espai destinat a la tertúlia i la socialització.



Reurbanització i nous nínxols

La Junta de Govern d’aquest dilluns ha aprovat també l’adjudicació del contracte d’obres d’ampliació de nous nínxols al cementeri nou, i el projecte de reurbanització dels carrers Miquel Grau i Salvador Giner.

Al cementeri nou es construiran 150 nínxols convencionals i altres 108 columbaris, amb una inversió total de 89.793,73 euros, IVA inclòs.

En el cas de la reurbanització dels carrers Miquel Grau i Salvador Giner, la junta ha aprovat el projecte per a la millora de la mobilitat dels i les vianants, que té un pressupost de 97.868,81 euros, també amb l’IVA inclòs.