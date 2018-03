La junta Local de Seguretat es reuneix per coordinar la prevenció d’incidents durant la Setmana Santa

Connect on Linked in

L’Alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, va convocar el passat 14 de març la Junta Local de Seguretat Ciutadana amb distintes qüestions en l’ordre del dia, entre les quals destacava la coordinació dels cossos de seguretat durant la Setmana Santa.

L’Inspector en Cap de la Policia Local va presentar el pla d’actuacions previstes durant aquests dies, un treball molt detallat que inclou aspectes com ara l’ordenació del trànsit en els carrers afectats per processons i trasllats, la prevenció d’incidents en llocs amb gran afluència de persones i també la prevenció del vandalisme i altre tipus de problemàtica vinculada a les jornades festives.

Cal tindre en compte que l’elevat número d’actes que tenen lloc al carrer durant la Setmana Santa fa necessària una preparació detallada i minuciosa de totes i cadascuna de les actuacions. Qüestions tan senzilles aparentment com que no n’hi haja vehicles als carrers per on passen les processons impliquen que se senyalitze la ruta com a mínim dos dies abans. En tots els casos la Policia Local intenta que les molèsties per al veïnat siguen les mínimes possibles.

Respecte a aquest pla de coordinació durant la Setmana Santa l’Alcalde destacava que, com en anys anteriors, s’havia informat a la Junta Central de Confraries i s’havien tingut en compte els suggeriments que des d’aquesta s’havien efectuat.

També formaven part de l’ordre del dia punts relatius a la seguretat ciutadana i a la prevenció de la violència masclista, àmbit aquest últim en què l’Alcúdia és referent. De fet, prèviament a la Junta de Seguretat Ciutadana va tindre lloc una altra reunió de la junta de prevenció de la violència masclista amb la presència dels tècnics de serveis socials, el tinent de la Guàrdia Civil i l’Inspector en Cap de la Policia Local.