La Llei de Coordinació de policies locals tindrà en compte les zones rurals

Les Corts Valencianes han recollit les observacions presentades per La Unió

La Llei de la Generalitat de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana contempla, entre les funcions dels cossos locals , la prevenció i actuacions per a evitar la comissió d’actes delictius en zones rurals. Aquesta qüestió ha sigut recollida per la llei gràcies a La Unió de Llauradors.

Les observacions presentades com a organització representant del sector primari en el Comitè Econòmic i Social (CES) van ser arreplegades per les Corts Valencianes que les van afegir posteriorment a la llei.

Des de la unió expliquen que en l’última dècada el camp valencià ha experimentat un augment del nombre de delictes. Si bé històricament els robatoris en el camp han sigut habituals, en els últims anys aquests més que augmentar han patit un canvi qualitatiu. Si abans els robatoris tenien lloc fonamentalment sobre produccions agràries; en aquests moments van dirigits cap a altres elements com maquinaria, pous de reg, utensilis, ferros i coure, animals, etc.

És necessari segons LA UNIÓ que els municipis destinen els recursos humans i econòmics necessaris per a fer correctament les funcions de prevenció dels actes delictius en les zones rurals.