La llibreria ‘La Rossa’ de Benimaclet vol fomentar el món d’autores femenines a la societat

També organitza xerrades i presentacions de llibres

Esta llibreria va nàixer amb la finalitat de promocionar a les dones en l’espai social i cultural i, per això, està especialitzada en tot un món de llibres creats per totes elles, tant novel·les com assajos, il·lustracions o relats.

La Rossa va nàixer l’any 2015 i, després de tres anys, s’ha convertit en un punt d’encontre per a la lectura, no sols del públic femení, sinó també entre tota la societat. Però, perquè La Rossa?

Almudena Grandes, Leticia Dolera o Margaret Atwood , són algunes de les autores més demandades en esta llibreria.

Una llibreria on els lectors també poden gaudir de cada llibre mentre es fan un cafè igual que també, setmanalment, s’organitzen esdeveniments literaris com xerrades i col·loquis o presentacions de llibres.

En un món on la societat, diàriament, lluita per la igualtat de gènere al mercat laboral, esta llibreria ofereix una àmplia varietat d’autores desconegudes i, per això, vol convertir-se en un lloc referent per a la literatura femenina, tant en castellà com en valencià