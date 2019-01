Print This Post

L’alcalde d’Almussafes, Toni González ha aclarit com s’ha solucionat el deute

La localitat d’Almussafes hi ha reduït més d’un 50 per cent el deute que va deixar l’antiga legislatura.

Havia una necessitat molt gran per part de l’Ajuntament de solucionar aquest deute que a la llarga podria convertir-se en un problema.

L’alcalde ha assegurat que continuaran fent el possible per acabar d’una vegada amb el deute i donar-se un sospir, ja que el deute va augmentar notablement d’un any a altre.